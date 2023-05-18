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Fernandez: "Dördüncülükten ötürü çok mutluyum ancak daha fazlasını istiyorum"

MotoGP gridinin tek çaylağı Augusto Fernandez, Fransa GP'sini dördüncü sırada tamamladığı için oldukça mutlu!

Altay Gök
Ekleyen:
Augusto Fernandez, Tech3 GASGAS Factory Racing

Le Mans'ta rüya gibi bir hafta sonunu geride bırakan Augusto Fernandez, sıralama turlarını 12. sırada bitirmesinin ardından ana yarışta hata yapmadı ve gerek önündekilerin düşmesinden, gerek yaptığı kritik geçişlerden faydalanarak mücadeleyi dördüncü sırada tamamladı.

Son Moto2 şampiyonu böylece hem kendini gösterme fırsatı buldu, hem de bu sezon tüm yarışları puanla kapatan üç sürücüden -diğerleri Fabio Quartararo ve Franco Morbidelli- biri olarak kalmayı başardı.

Yarışın ardından konuşan Fernandez, "Çok mutluyum, çok mutluyum. Açıkçası kendime güvenimi biraz kaybetmiştim, nitekim hem sprintte, hem de ısınma turlarında kaza yaptım." 

"Bunun yanı sıra ön tarafta yumuşak lastik kullanarak da bir kumar oynadım."

"Neyse ki iyi bir start almayı ve yarış boyunca ön grupta kalmayı başardım. Sadece bastırıyor ve kendimi iyi hissediyordum." 

"İyi bir tempo tutturmayı başardım, hatta son turda beni geçen Aleix'e [Espargaro] karşı da iyi bir mücadele verdim."

"Beni frenlemede geçti ama ben çok sert fren yapıyordum, bu yüzden virajı biraz genişten aldı, ben de fırsattan faydalandım ve mücadeleyi kazandım."

"Çok mutluyum, çünkü sezonun henüz beşinci yarışını dördüncü sırada tamamladım. 

"Şimdi daha fazlasını istiyorum, dördüncü olmak istemiyorum. Kazanmak için buradayım, bu yüzden kendi işime odaklanmış durumdayım, hepsi bu." dedi.

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