Fernandez, 2022'de Tech3 KTM ile MotoGP'ye geçmeye hazırlanıyor

Moto3'te geçirdiği beş yılın ardından, bu yıl Moto2'ye geçen ve KTM Ajo ile harika bir performans sergileyen Fernandez, dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Ajo Moto2'den takım arkadaşı Remy Gardner'ın gelecek yıl, Tech3 ile MotoGP'de yarışacağı açıklanmıştı. Şimdi ise Fernandez'in Herve Poncharal'ın takımı adına yarışacağı ortaya çıktı.

Geçen hafta konuşan KTM Motorsport patronu Pit Beirer, Feranndez'in gelecek yıl da Moto2'de kalmak istediğini dile getirmişti. Ayrıca Petronas SRT de Fernandez'le 2022 için ilgileniyordu ve kendisini Valentino Rossi'nin yerine geçirmeyi düşünüyordu.

Bununla beraber, Fernandez'in 2022 için KTM ile yaklaşık yarım milyonluk euroluk bir serbest kalma bedeli içeren anlaşması var.

Şimdi İspanyol sürücünün KTM ile kalmayı seçtiği ve yapılan iki yıllık anlaşma ile beraber 2022'de Tech3'de yarışacağı öğrenildi.

Raul Fernandez, Red Bull KTM Ajo Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Bu, hem Iker Lecuona hem de Danilo Petrucci'nin sezon sonunda boşa çıkacağı anlamına geliyordu.

Ducati'deki yerini kaybetmesinin ardından bu sezon KTM'e katılan Petrucci, geçen hafta Motorsport.com'a verdiği demeçte MotoGP'den ayrılması halinde Dakar Rallisi'ne katılmak istediğini söylemişti.

SRT ve Yamaha ise henüz Rossi konusundaki kararlarını vermediler. Bununla beraber yaz arasında MotoGP kararını vermeleri bekleniyor.

Fernandez'in KTM ile anlaşmasının ardından SRT'nin elinde sınırlı seçenek var ve Xavi Vierge ya da Jake Dixon'la anlaşma yolunu seçebilirler.