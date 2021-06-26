Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Franco Morbidelli'nin ameliyatı başarılı geçti Sonraki / Assen MotoGP: Vinales, 2021'deki ilk pole pozisyonunu tur rekoruyla kazandı!
MotoGP / Hollanda GP Haberler

Fernandez, 2022'de Tech3 KTM ile MotoGP'ye geçmeye hazırlanıyor

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Motorsport.com, Moto2 çaylağı Raul Fernandez'in Tech3 KTM ile MotoGP'ye geçiş yapacağını öğrendi.

Fernandez, 2022'de Tech3 KTM ile MotoGP'ye geçmeye hazırlanıyor

Moto3'te geçirdiği beş yılın ardından, bu yıl Moto2'ye geçen ve KTM Ajo ile harika bir performans sergileyen Fernandez, dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Ajo Moto2'den takım arkadaşı Remy Gardner'ın gelecek yıl, Tech3 ile MotoGP'de yarışacağı açıklanmıştı. Şimdi ise Fernandez'in Herve Poncharal'ın takımı adına yarışacağı ortaya çıktı.

Geçen hafta konuşan KTM Motorsport patronu Pit Beirer, Feranndez'in gelecek yıl da Moto2'de kalmak istediğini dile getirmişti. Ayrıca Petronas SRT de Fernandez'le 2022 için ilgileniyordu ve kendisini Valentino Rossi'nin yerine geçirmeyi düşünüyordu.

Bununla beraber, Fernandez'in 2022 için KTM ile yaklaşık yarım milyonluk euroluk bir serbest kalma bedeli içeren anlaşması var.

Şimdi İspanyol sürücünün KTM ile kalmayı seçtiği ve yapılan iki yıllık anlaşma ile beraber 2022'de Tech3'de yarışacağı öğrenildi.

Raul Fernandez, Red Bull KTM Ajo

Raul Fernandez, Red Bull KTM Ajo

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Bu, hem Iker Lecuona hem de Danilo Petrucci'nin sezon sonunda boşa çıkacağı anlamına geliyordu.

Ducati'deki yerini kaybetmesinin ardından bu sezon KTM'e katılan Petrucci, geçen hafta Motorsport.com'a verdiği demeçte MotoGP'den ayrılması halinde Dakar Rallisi'ne katılmak istediğini söylemişti.

SRT ve Yamaha ise henüz Rossi konusundaki kararlarını vermediler. Bununla beraber yaz arasında MotoGP kararını vermeleri bekleniyor.

Fernandez'in KTM ile anlaşmasının ardından SRT'nin elinde sınırlı seçenek var ve Xavi Vierge ya da Jake Dixon'la anlaşma yolunu seçebilirler.

paylaşım
yorumlar
Franco Morbidelli'nin ameliyatı başarılı geçti

Önceki haber

Franco Morbidelli'nin ameliyatı başarılı geçti

Sonraki haber

Assen MotoGP: Vinales, 2021'deki ilk pole pozisyonunu tur rekoruyla kazandı!

Assen MotoGP: Vinales, 2021'deki ilk pole pozisyonunu tur rekoruyla kazandı!
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Steiermark GP: Verstappen ve Red Bull arka arkaya ikinci kez pole pozisyonunda!

9 dk
2
Formula 1

Resmi: Bottas üç sıra grid cezası aldı

22 s
3
Formula 1

Steiermark GP 3. antrenman: Hamilton, Verstappen'in önünde en hızlısı!

3 s
4
Formula 1

FIA, pit stoplara sınırlama getiriyor

1 g
5
Formula 1

F1, Türkiye'nin uzun vadeli bir geleceğe sahip olacağı konusunda iyimser!

2 s
Son Haberler
Assen MotoGP: Vinales, 2021'deki ilk pole pozisyonunu tur rekoruyla kazandı!
MOTOGP

Assen MotoGP: Vinales, 2021'deki ilk pole pozisyonunu tur rekoruyla kazandı!

1 s
Fernandez, 2022'de Tech3 KTM ile MotoGP'ye geçmeye hazırlanıyor
MOTOGP

Fernandez, 2022'de Tech3 KTM ile MotoGP'ye geçmeye hazırlanıyor

2 s
Franco Morbidelli'nin ameliyatı başarılı geçti
MOTOGP

Franco Morbidelli'nin ameliyatı başarılı geçti

3 s
MotoGP Assen 3. antrenman: Vinales lider, Yamaha 1-2
MOTOGP

MotoGP Assen 3. antrenman: Vinales lider, Yamaha 1-2

4 s
Pedrosa, Misano'da MotoGP'ye geri dönmeye hazırlanıyor
MOTOGP

Pedrosa, Misano'da MotoGP'ye geri dönmeye hazırlanıyor

5 s
Son Videolar
MotoGP: VR46, Ducati'yle üç senelik anlaşma imzaladı 00:32
MotoGP
18 s

MotoGP: VR46, Ducati'yle üç senelik anlaşma imzaladı

MotoGP: Assen'de sanal tur 01:43
MotoGP
24 Haz 2021

MotoGP: Assen'de sanal tur

MotoGP Almanya GP grid pozisyonları 00:38
MotoGP
19 Haz 2021

MotoGP Almanya GP grid pozisyonları

MotoGP: Sachsenring'de sanal bir tur 01:29
MotoGP
18 Haz 2021

MotoGP: Sachsenring'de sanal bir tur

Quartararo: 01:19
MotoGP
9 Haz 2021

Quartararo: "Katalonya GP'de bana siyah bayraklar gösterilmeliydi"

Daha fazlası
Lewis Duncan
Franco Morbidelli'nin ameliyatı başarılı geçti Hollanda GP
MotoGP

Franco Morbidelli'nin ameliyatı başarılı geçti

MotoGP Assen 3. antrenman: Vinales lider, Yamaha 1-2 Hollanda GP
MotoGP

MotoGP Assen 3. antrenman: Vinales lider, Yamaha 1-2

Sürücüler, MotoGP'de daha sıkı pist limiti kuralları olmasını istiyor Hollanda GP
MotoGP

Sürücüler, MotoGP'de daha sıkı pist limiti kuralları olmasını istiyor

Çok Okunanlar Bugün

Steiermark GP: Verstappen ve Red Bull arka arkaya ikinci kez pole pozisyonunda!
Formula 1 Formula 1

Steiermark GP: Verstappen ve Red Bull arka arkaya ikinci kez pole pozisyonunda!

Steiermark GP 3. antrenman: Hamilton, Verstappen'in önünde en hızlısı!
Formula 1 Formula 1

Steiermark GP 3. antrenman: Hamilton, Verstappen'in önünde en hızlısı!

Resmi: Bottas üç sıra grid cezası aldı
Formula 1 Formula 1

Resmi: Bottas üç sıra grid cezası aldı

2021 Formula 1 Türkiye GP biletlerinin gelecek haftadan itibaren satışa sunulması planlanıyor
Formula 1 Formula 1

2021 Formula 1 Türkiye GP biletlerinin gelecek haftadan itibaren satışa sunulması planlanıyor

FIA, pit stoplara sınırlama getiriyor
Formula 1 Formula 1

FIA, pit stoplara sınırlama getiriyor

Horner: ''Hamilton'ın Red Bull'la ilgili teorileri gerçeğe dayalı değil''
Formula 1 Formula 1

Horner: ''Hamilton'ın Red Bull'la ilgili teorileri gerçeğe dayalı değil''

Haas, Mick'in koltuk sorununu anne Schumacher'den öğrenmiş
Formula 1 Formula 1

Haas, Mick'in koltuk sorununu anne Schumacher'den öğrenmiş

Wolff, Bottas/Russell kararını kışa kadar bekletme konusunda şaka yapmış
Formula 1 Formula 1

Wolff, Bottas/Russell kararını kışa kadar bekletme konusunda şaka yapmış

Son Haberler

Assen MotoGP: Vinales, 2021'deki ilk pole pozisyonunu tur rekoruyla kazandı!
MotoGP MotoGP

Assen MotoGP: Vinales, 2021'deki ilk pole pozisyonunu tur rekoruyla kazandı!

Fernandez, 2022'de Tech3 KTM ile MotoGP'ye geçmeye hazırlanıyor
MotoGP MotoGP

Fernandez, 2022'de Tech3 KTM ile MotoGP'ye geçmeye hazırlanıyor

Franco Morbidelli'nin ameliyatı başarılı geçti
MotoGP MotoGP

Franco Morbidelli'nin ameliyatı başarılı geçti

MotoGP Assen 3. antrenman: Vinales lider, Yamaha 1-2
MotoGP MotoGP

MotoGP Assen 3. antrenman: Vinales lider, Yamaha 1-2

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.