Fernandez, 2022 Mandalika MotoGP testini görme sorunları nedeniyle erken kapattı

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6 Mart'ta Katar'da başlayacak 2022 sezonu öncesinde son test günü, bugün Endonezya'nın Mandalika Pisti'nde gerçekleştiriliyor.

Seans yerel saatle 09:00'da başladı ve yerel saatle 17:00'ye kadar devam edecek.

Pazar günü sadece yedi tur tamamlayan Tech3 KTM sürücüsü Fernandez, görme sorunları nedeniyle testin son gününden çekilmek zorunda kaldı.

2021 Moto2 şampiyona ikincisi, cumartesi günü 12. virajda 200 km/s hızla motosikletinin kontrolünü kaybetmiş ve büyük bir kaza yapmıştı.

Fernandez, kazada sonra ilk başta çift görme sorunu yaşamaya başladı. Fakat bu, kısa sürede azaldı fakat başında morluklar oluştu.

İspanyol sürücü, sürüş yapmaya devam etmek için gerekli izni aldı ve bugün piste çıktı. Ancak yedinci turunda "hız algısı olmadığı için" çok geç fren yaptı ve bir kaza daha yaşadı.

Bundan ötürü de doktorlar, kendisine sürüş yapmamasını tavsiye etti.

Fernandez, Motorsport.com'a verdiği demeçte, "Bu çok garip ama hız algım yok."

"Şu anda iyi görmüyorum. Doktorları görmeye gittim ve durmamı söylediler, sürüş yapmamın güvenli olmadığını düşünüyorlar."

Raul Fernandez, KTM Tech3 Photo by: Oriol Puigdemont

"Doktor parmağını yüzümün önüne koydu ve sağa sola hareket ettirdi. Parmağı görebiliyordum ama ardında ne olduğunu göremiyordum.

"Aslında iyi uyudum fakat bu sabah kaskımı taktığımda kafamda çok fazla baskı hissettim. Böyle devam etmeye değmezdi." dedi.

Testin son gününü kaçırmasına rağmen Fernandez, ilk yarışa hazır olduğunu düşünüyor.

"Güzel bir kış dönemi geçirdik."

"Sepang'da shakedown ve üç günlük testle beraber 250'den fazla tur attık."

"Kendimi motosiklet ve takımla oldukça iyi hissediyorum.

"Mandalika'da bir tane bile hızlı tur atamadık ama kendimi fabrika sürücüleriyle karşılaştırıyorum ve onlarla birlikte olduğumu görüyorum. Yani hazırım."