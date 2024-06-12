Fabrika sürücülerine göre Ducati GP23 ile yarış galibiyeti 'yakında gelecek'

Bagnaia ve Pramac'tan Jorge Martin'in yeni GP24 ile ilk yedi yarışın altısını kazanmasıyla İtalyan marka, 2024'te zaten baskın olan Desmosedici ile büyük bir sıçrama yaptı.

GP23, Gresini'den Marc Marquez'in hem Barselona hem de Le Mans'ta yarışı kazanan Bagnaia'nın yarım saniye gerisinde bitirmesiyle rekabetçi bir motosiklet olmaya devam etse de, geçen hafta sonu İtalya GP'si Bagnaia, Bastianini ve Martin'in 2024 spesifik Ducati'leriyle podyuma çıkmasıyla iki motosiklet arasındaki performans farkını gösterdi.

Bu durum GP24'ün 2024'te neredeyse rakipsiz olduğu izlenimini verirken, hem Bagnaia hem de Bastianini geçen yılın motosikletiyle kazanmanın hâlâ mümkün olduğuna inanıyor.

Bagnaia, GP23'teki öğrenme eğrisinin sezonun başlarında oldukça dik olduğunu ancak Gresini ve VR46 sürücülerinin doğru koşullarda bu sezon bir galibiyet elde etmelerinin hâlâ mümkün olduğunu açıkladı.

"Gerçek şu ki, iyi uyum sağlıyoruz."

"Geçen yılki motosikletin adapte olmak için daha fazla zamana ihtiyacı vardı ama çok iyi bir motosikletti. Bazı pistlerde çok rekabetçiydi, bazı pistlerde ise daha az rekabetçiydi."

"MugellO'da '23 [motosikleti] harikaydı, Barselona'da da öyleydi. Dolayısıyla bu sefer neden o kadar hızlı olmadığını anlamak zor."

"Jerez'deki testte '23 ile geçen yıl karşılaştıkları sorunlara çok yardımcı olan yeni bir egzoz kullandılar ve şu anda aşağı yukarı [GP24'e] çok benziyorlar."

Marc Marquez, Gresini Racing Fotoğraf: MotoGP

"Bence '23 motosikletiyle galibiyet yakında gelecek. Ancak şu anda seviye çok yüksek, yeni lastiklerle yine çok yüksek ve [GP24'lerde] çok özel bir iş yapıyoruz."

"Biz sadece burada değiliz, üç yavaş sürücü değiliz, sadece çok mükemmel bir iş yapıyoruz."

Geçen yıl Ducati ile sakatlıklarla dolu bir sezon sırasında GP23'te özellikle zorlanan Bastianini, iki motosikletin özellikleri arasındaki farkın bazılarının sandığı kadar büyük olmadığını söylüyor ve Marquez'i bu sezon bir yarış kazanması için destekliyor.

"Pecco'ya katılıyorum. Geçen yıl biraz zaman ayırmanın, motosiklet üzerinde bazı değişiklikler yapmanın '21'e kıyasla farklı olmasının önemli olduğunu hatırlıyorum."

"Ama benim için '23 motosikleti '24'e kıyasla çok benzer ve benim için bu çok fazla değişmedi."

"Dediğin gibi Pecco, muhtemelen '23 motosikleti gelecekte kazanabilir. Ancak sorun GP24 sürücülerinin seviyesi. Gerçekten çok yakınız ve Marc şu an için '23 motosikletiyle çok daha hızlı."

"Ama aradaki fark benim için çok büyük değil."

Francesco Bagnaia, Ducati Takımı Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Şu anda şampiyona lideri olan Martin, geçen yılki Ducati'nin GP24'ten daha üstün olduğu bazı alanlar olduğunu düşünüyor.

"Benim için '24'teki en büyük değişiklik frenleme, bunu hissettim. Bu yüzden sonunda '24'ü seçtik."

"Ama burada '23'ün daha rekabetçi olacağını düşündüm çünkü geçen yıl yön değişimlerinde bu sezondan daha güçlüydüm."

"Dolayısıyla bu yıl '24 ile geçen yıl '23 ile olduğundan çok daha fazla mücadele ettim."

"Şimdi bunu söylemek zor ama birbirlerine çok benziyorlar."

GP22'de 2023 kazananları

Bir dizi Ducati sürücüsünün 2023'te o zamanki GP22 ile yarış kazanması, iki Desmosedici'nin performansı arasındaki farkın geçen sezon o kadar büyük olmadığını gösteriyor.