Fabio Quartararo, Mercedes ile F1 testi yapmak için çalışıyor
MotoGP şampiyonu Fabio Quartararo, gelecekte Mercedes F1 aracıyla test yapmak için çalışmalar yaptığını ancak bu konuda henüz kesin bir planlama yapılmadığını söyledi.
Şampiyonada lider durumda bulunan Yamaha sürücüsü ile Mercedes F1 takımı, Monster Energy ve Petronas sponsorluklarına sahip. Quartararo, Fransa GP hafta sonunda Mercedes F1 takımının misafiri olmuştu.
O hafta sonu çıkan haberlerde Quartararo'nun F1 aracıyla test yapmak istediği söylenmişti.
Quartararo, Fransa GP'nin ardından bu hafta Hamilton ile bir gün geçirdi. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda ikilinin rüzgar sörfü yaptıkları görüldü.
Bu hafta sonu Silverstone'da konuşan Quartararo, bu testi istediğini ancak henüz net bir planlamanın olmadığını söyledi.
Quartararo, "Mercedes konusuna gelirsek, üzerinde çalışıyorum ancak henüz planlanan bir şey yok."
"Ancak tabii ki bu denemek istediğim bir şey. Simülatöre bindim, araca oturdum ancak hiç test etme şansım olmadı."
"Lewis ile gerçekten hoş bir gün geçirdik ancak orada, yarışlar hakkında konuşmadık. Sadece sörf ve jet ski ile eğlenceli bir gün geçirdik. İyi bir gündü." dedi.
Lewis Hamilton and Fabio Quartararo swapped helmets in 2019.
Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images
Quartararo, geçen seneki Britanya yarışı öncesinde Mercedes'in F1 simülatörünü kullanmış, harika olduğunu söylemiş ancak artık gerçek aracı test etmek istediğini ifade etmişti.
Mercedes, Quartararo'nun Yamaha'da yerini aldığı efsane sürücü Valentino Rossi'ye 2019'da 2017 F1 aracıyla test yapma fırsatı sağlamıştı. Rossi ve Hamilton, birbirlerinin araçlarını değiştirmişlerdi.
2016'da ise Jorge Lorenzo, spordan emeklilik kararı almasının ardından Monster Energy'den bir veda ödülü olarak Mercedes'in 2014 F1 aracıyla sürüş yapmıştı.
Diğer taraftan 2018'de Honda sürücüleri Marc Marquez ve Dani Pedrosa, Red Bull'un 2012 F1 aracıyla sürüş yaptılar.
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