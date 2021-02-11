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MotoGP / Son dakika

COVID-19'a yakalanan Quartararo, eski formunu yakalamaya başlamış

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COVID-19'a yakalanan Quartararo, eski formunu yakalamaya başlamış

Fabio Quartararo, aralık ayında yakalandığı COVID-19'u atlattıktan sonra, formuna kavuştuğunu açıkladı.

Fabio Quartararo, aralık ayında sosyal medyasında COVID-19 salgınından etkilendiğini açıklamıştı. Önümüzdeki sezon ve sonrası için Yamaha’ya terfi edilen Fransız sürücü, paylaştığı bir fotoğrafla formunu yeniden kazandığını, fakat enfeksiyonu geçirdiği süreçte etkilerini hissettiğini belirtti.

Yeniden antrenmanlarına başlayan Fabio Quartararo, ‘’Aralıkta COVID’e yakalandıktan sonra, çok fazla fiziksel kondisyon kaybettim, fakat yine yüzde yüze çıktım.’’ diye yazdı . Pazartesi günü, Yamaha fabrika takımının resmî tanıtımında, onu yeni takım arkadaşı Maverick Viñales’in yanında göreceğiz.

2020 sezonunda üç kez galibiyet alan sürücü, bu sezon MotoGP kategorisinde COVID-19 geçirdiği belirtilen üçüncü sürücü oldu. Geçtiğimiz Ekim ve Kasım’da, Valentino Rossi ve Iker Lecuona da birkaç GP’yi aynı nedenden dolayı kaçırmışlardı.

Dünya Şampiyonası’nın başka kategorilerinde ise, Jorge Martín enfekte olan ilk kişi olmuştu ve mücadele ettiği Moto2 şampiyonası için önemli puan fırsatlarını kaçırmıştı. Ardından, Moto3’te yarışan Tony Arbolino da, enfekte olan biriyle temaslı olduğu için bir süre ara vermişti.

 

Padoktaki en ciddi vaka ise, 80’lerde iki kere 125cc Dünya Şampiyonu unvanı alan ve şu anda takım patronu görevine devam eden Fausto Gresini oldu. 60 yaşındaki yönetici, 27 aralıkta hastaneye yatırıldı ve ciddi ve kırılgan bir durumda, hâlâ mücadele etmeye devam ediyor.

Oğlu dün ümit verici haberler verdi: ‘’Bugünden itibaren yarışmaya devam ediyoruz: babam uyandı! Muayenelerine göre oksijen alımı stabil. Böbrekleri iyileşiyor. Hâlâ antibiyotik kullanıyor ve ateşi yok. Akciğerleri çok iyi durumda değil fakat pozitif sinyaller veriyorlar.’’

Bu kış, Formula 1’de de üç pilot COVID-19’a yakalandığını açıklamıştı, en son yakalanan isim ise Pierre Gasly oldu. Bu, tehdidin hâlâ ağır olduğunu ve pandeminin yeni sezonu yine zora sokabileceğinin bir kanıtı. Şimdilik MotoGP sezon öncesi testleri ve Grand Prix’leri askıya alındı ve planlar 5 Mart’ta başlayacak Katar’a odaklandı. Yarışlar ise 28 Mart’ta başlayacak.

Çeviri: Betim Aker

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