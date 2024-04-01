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MotoGP

F1'in sahibi LibertyMedia, Dorna ile yaptığı 4 milyar dolarlık anlaşmayla MotoGP'yi devraldı

Dorna Sports, Formula 1'in sahibi Liberty Media'nın MotoGP Dünya Şampiyonasını satın alma işlemini tamamladığını resmen duyurdu.

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
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Jorge Martin, Pramac Racingleads start

Jorge Martin, Pramac Racingleads start

Gold and Goose / Motorsport Images

Motorsport Business

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2016'dan bu yana Formula 1'in haklarına sahip olan Amerikan eğlence şirketi, 1992'den bu yana MotoGP'nin sahibi olan ve aynı zamanda WorldSBK ve MotoE Dünya Kupasını da kontrol eden Dorna'yı 4,2 milyar euro değerindeki bir anlaşmayla devraldı.

Liberty Media MotoGP'nin %86'sını satın alırken, MotoGP yönetimi şirketteki öz sermayesinin yaklaşık %14'ünü elinde tutacak.

Satıcılara ödenecek öz sermayenin yaklaşık %65'inin nakit, %21'inin C Serisi Liberty Formula One adi hisse senedi ve %14'ünün de MotoGP yönetiminin elinde kalan öz sermayeden oluşması bekleniyor.

Liberty Media Başkanı ve CEO'su Greg Maffei, "MotoGP'nin satın alınmasıyla önde gelen canlı spor ve eğlence varlıklarından oluşan portföyümüzü genişletmekten heyecan duyuyoruz." 

"MotoGP sadık, coşkulu bir hayran kitlesine, büyüleyici yarışlara ve yüksek nakit akışı sağlayan bir mali profile sahip küresel bir ligdir."

"Carmelo ve yönetim ekibi, daha geniş bir küresel kitleye yayabileceğimiz harika bir spor gösterisi inşa etti. Bunun önemli bir getirisi var ve MotoGP taraftarları, takımlar, ticari ortaklar ve hissedarlarımız için sporu büyütmeyi amaçlıyoruz." dedi.

Satın alma işleminin, çeşitli yargı alanlarındaki rekabet ve yabancı yatırım hukuku makamlarının izin ve onaylarının alınmasına bağlı olarak yıl sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

Anlaşmanın onaylanması, bir süredir şartlar üzerinde mutabık oldukları göz önüne alındığında, her iki tarafın da istediğinden daha uzun sürdü. Aslında ilk plan, bu hamleyi MotoGP sezonunun mart başındaki sezon açılış yarışından önce duyurmaktı.

Ancak Avrupa Komisyonu'nun rekabet piyasasını düzenleyen organının müdahalesi Amerikan tarafının anlaşmayı frene basmasına neden oldu.

Avrupa Komisyonu'nun davayı inceledikten sonra nasıl bir tepki vereceğini zaman gösterecek.

2006 yılında CVC hem F1 hem de MotoGP'yi kontrol etmek istemiş. Ancak Avrupa makamları Lüksemburg fonunu F1'i satın alabilmek için MotoGP'deki hisselerinden vazgeçmeye zorlamıştı. Zira Avrupa kurumu tek bir şirketin her iki seriye de sahip olmasının Avrupa Birliği içindeki rekabet için iyi olmayacağını düşünüyordu.

Şirketler Sicilinde hesapların kamuya açık olduğu son yıl olan 2022'de Dorna Sports, bir önceki yıla (2021) göre 3 daha fazla (474,8 milyon) euro ciro elde etti ve pandemi döneminde şirket 7,8 milyon euro zarar etmişti.

Race start

Race start

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Yine 2022 yılında Madrid merkezli şirket likiditesini arttırmak için borcunu 975 milyon euro'ya yeniden finanse etti ve bu hamle aynı zamanda hissedarlarına 390 milyon euro temettü dağıtmasına olanak sağladı.

Dorna için Liberty her zaman tercih edilen bir seçenek oldu ama tek seçenek değildi. Katar'ın egemen varlık fonu Qatar Sports Investments ve diğer fonların yanı sıra UFC dövüş şampiyonasının haklarına sahip olan medya ve eğlence holdingi TKO da yarıştaydı.

Motorsport.com, Liberty tarafından sunulan alternatifin, mümkün olduğunca organik bir geçiş sağlamak için en fazla garantiyi sunan alternatif olduğunu anlıyor.

Ezpeleta ve oğlu Carlos'un (sportif direktör) başında bulunduğu MotoGP Dünya Şampiyonasını yöneten kilit pozisyonların, muhtemelen sözleşmeyle belirlenmiş bir süre boyunca görevlerinde kalmaları şaşırtıcı olmayacaktır.

Liberty personelini,  bir sonraki yarış 14 Nisan'da Austin pistinde yapılması planlanan Birleşik Devletler Grand Prix'si olduğu için MotoGP padoğunda görmek mantıklı görünüyor. 

Liberty'nin sahneye çıkmasıyla birlikte, eğlence devinin 2016'da F1'i devraldıktan sonra elde ettiği başarıyı  tekrarlamayı amaçladığı anlaşılıyor.

Tüm seviyelerde uygulanan değişiklikler ve bir disiplinin Netflix gibi kitlesel bir platform aracılığıyla seyirciyle buluşması bugüne kadar görülmemiş düzeyde popülerleşmeye yol açtı.

Aynı zamanda, takvim büyümekte ve Dorna'nın bir süredir gözünü diktiği bir bölge olan Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ayak izi giderek artmaktadır.

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