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MotoGP / Son dakika

Ezpeleta, MotoGP sürücülerinin maaş kesintisine gitmelerini bekliyor

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Ezpeleta, MotoGP sürücülerinin maaş kesintisine gitmelerini bekliyor
Çeviren: Cem Özel, Editör
22 Nis 2020 07:52

Dorna patronu Carmelo Ezpeleta, koronavirüs pandemisinin ardından MotoGP sürücülerinin maaş kesintisine gitmelerini beklediğini söyledi.

2020 sezonunun ilk dokuz yarışının ya ertelenmesine ya da iptal edilmesine neden olan koronavirüs salgını, padokta gelir elde edemeyen takımlar üzerinde finansal anlamda sıkıntı yaratıyor.

MotoGP organizatörü Dorna, önümüzdeki üç ay boyunca takımlara toplamda 9 milyon euro’luk bir yardım yapacak. Ancak Ezpeleta, sürücülerin de bu krizi atlatabilmek için rol almaları gerektiğini söyledi.

Şu anda griddeki 22 sürücünün sadece beşinin sözleşmesi 2020 sonrasını kapsıyor. Bu sürücüler Alex Rins (Suzuki), Marc Marquez (Honda), Maverick Vinales (Yamaha), Fabio Quartararo (Yamaha) ve Tito Rabat (Avintia Ducati).

İspanyol radyosu Onda Cero’ya konuşan Ezpeleta, “Sadece yeni sözleşmesi olmayanlar değil, tüm sürücülerin maaşları azaltacak görüşmeler yapacağını düşünüyorum.”

“Sürücülerin sözleşmeleri olabilir, ancak anlaşmalar her zaman normal koşullarda imzalanır. Zorunlu sebepler için ise durum farklı ve bunun bir sorun olacağını düşünmüyorum.”

“Herkes, işini yaparken ne kazandığını biliyor. Ancak kimsenin istemediği bir durumda olmak ve evde kalmak başka bir şey.”

“Dorna’da da önlemler aldık. Takımların, çalışanların maaşlarını azalttığı gibi biz de bunu düşürdük.”

“Karşılıklı anlaşma yoluyla birlikte hepimiz, şampiyona planlandığı gibi başlayana kadar maaşlarımızı azaltacağız.” dedi.

Şu anda sezon açılışı Haziran ayındaki Assen yarışı olacak gibi gözükse de, Ezpeleta yarışlara Ağustos’tan itibaren başlamak için çalıştıklarını söyledi ve böylece yarışların en erken Brno’daki Çekya Grand Prix’siyle başlayabileceğini işaret etti.

Yarışlar yeniden başladığında, takımlardan minimum sayıda personel getirmeleri istenecek.

Ezpeleta, geçtiğimiz ay Katar’da ilk yarışları yapılabilen Moto2 ve Moto3 yarışlarını düzenlememeyi ise reddetti.

“Padoğa girebilecek insan sayısını azaltmayı düşündük ve buna her üç kategorinin hepsi dahil. Bu konu üreticilerle tartışıldı ve reddedildi.”

“Eğer ana gelir kaynağı TV ve reklam parası ise, izleyicilere belli bir sayıda yarış sunmalıyız. Moto2 ve Moto3 olmadan bu, pek cömert bir gösteri olmazdı.”

“İçinde bulunduğumuz durum sona erdiğinde, insanlar yarışları görmek için çok istekli olacaklar ve biz de onlara belli bir süreye sahip olan bir ürün sunmalıyız.”

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