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Ezpeleta: "MotoGP sezonu yapılacak"

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Ezpeleta: "MotoGP sezonu yapılacak"
Ekleyen:
Çeviren: İnci Beğen , Editör
2 Mar 2020 18:50

Dorna Sports CEO'su Carmelo Ezpeleta, Coronavirüs nedeniyle iki yarışın yapılamayacak olmasına rağmen kalan yarışların yapılmasını bekliyor.

8 Mart'ta koşulması planlanan 2020 MotoGP sezonunun açılış yarışı Katar Grand Prix'si, Coronavirüs salgını nedeniyle iptal edilmişti. İtalya'da virüsün hızla yayılması nedeniyle, İtalya'dan Katar'a yapılacak olan tüm uçuşlarda 14 günlük karantina uygulamasının gerçekleştirileceği belirtildi ve bundan dolayı da yarışın iptal edilmesine karar verildi.

Ezpeleta'dan resmi bir açıklamada, İtalya'dan gelenler için karantina uygulanmasının, kendilerine yarışları ertelemek ya da iptal etmek dışında başka bir çare bırakmadığını söyledi.

"Ne yapabileceğimizi tam olarak anlamak için Katar'daki yetkililerle yakın temas halindeyiz. Hafta sonu boyunca durum çok değişti."

"Pazar günü İtalya'daki ve dünyadaki durumdan dolayı, İtalyan uyruklu vatandaşların veya İtalya'dan gelen sakinlerinin son 14 günü İtalya'da geçirmediğinden emin olmak gerekiyordu."

"Böyle durumlarda Katar'a giriş yasak değil, ancak son 14 gün içinde İtalya'da olan herkesin Katar'da 14 gün boyunca karantinada tutulması gerekiyor."

"Açıkçası, bu bizim için mümkün değil ve Katar Grand Prix'sinde MotoGP kategorisini iptal etmemize neden olan şey buydu."

Bu hafta başında Losail'de sezon öncesi testlerini gerçekleştiren Moto2 ve Moto3 takımları ise şu anda Katar'da bulunuyor ve iki destek serisinin de sezon açılışı Katar'da yapılabilecek.

Bu karardan birkaç saat sonra FIM, Tayland'daki 2020 MotoGP sezonunun ikinci yarışının, Coronavirüs salgını nedeniyle ertelendiğini açıkladı.

"Tüm hafta sonu Tayland'daki yetkililerle görüşüyorduk ve Pazartesi günü Tayland'da hangi olayların olabileceğine karar vermek için bir toplantı yapılacağını bize bildirdiler."

"Bu, İtalyanlar veya Tayland'a giden herhangi bir ülke vatandaşıyla ilgili değildi, bu sadece büyük seyircili etkinliklerin iptal edilmesine yönelik bir karardı."

"Katar'daki durumdan farklıydı, bu yüzden Tayland Grand Prix'sini ertelemeye ve yarış için yıl sonunda bir tarih bulmaya karar verdi." 

Tayland GP'nin ertelenmesi, MotoGP sezonunun 3-5 Nisan'da Austin, COTA pistinde başlayacağı anlamına geliyor.

Arjantin Grand Prix organizatörleri, yarışın planlandığı gibi Amerika'dan iki hafta sonra 19 Nisan'da yapılacağını doğruladılar.

Arjantin'de şu anda herhangi bir seyahat kısıtlaması bulunmamakla birlikte, bu durum çok hızlı bir şekilde değişebilir.

Ezpeleta, "Kesinlikle 2020 MotoGP sezonu olacak. Her şeye devam etmeye çalışacağız ve durumdan haberdar olmaya çalışacağız. Sonuçta durum her geçen gün değişiyor. Dileğimiz 2020 sezonunda tüm yarışları yapmak." dedi.

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Editör Lewis Duncan

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