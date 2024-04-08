Ezpeleta: "MotoGP destek serileri Liberty Media döneminde yapılmaya devam edecek"

Formula 1'in sahibi Liberty Media bu hafta başında Dorna Sports'un sahip olduğu MotoGP'nin çoğunluk hisselerini 4.2 milyar Avroluk bir anlaşmayla satın aldığını duyurdu.

Liberty'nin devralma haberi, MotoGP'nin önümüzdeki birkaç yıl içinde hangi yönde ilerleyeceği ve ne kadarının F1'i örnek alacağı konusunda pek çok spekülasyona yol açtı.

F1 ve MotoGP'nin şu anda farklı olduğu alanlardan biri de alt seriler.

Moto2 ve Moto3 kendi başlarına dünya şampiyonası olarak kabul edilirken ve her MotoGP hafta sonunda yer alırken, Formula 2 ve Formula 3'ün farklı takvim programları var.

F2 ve F3 padokları da F1'den ayrı ve bağımsız olarak yönetiliyorlar.

Autosport'un İspanyolca MotoGP podcast'i 'Por Orejas'a konuşan Ezpeleta, Moto2 ve Moto3'ün yarışlardaki duruşunun önümüzdeki yıllarda değişmeyeceğini çünkü bu sürücülerin hafta sonuyla önemli bir bağları olduğunu söyledi.

Moto2 ve Moto3 yarışlarının F2 ve F3 gibi bazı yarışlarda MotoGP takviminin dışında tutulup tutulamayacağı sorulduğunda Ezpeleta, "Bu gerçekleşmesini düşündüğümüz bir şey değil. Gerçek şu ki, nereden geldiğini gerçekten bilmediğim birçok söylenti olmasına rağmen, Moto2 ve Moto3 takımları şu anda tüm dünya şampiyonası yarışlarının bir parçası olmaktan mutluluk duyuyorlar."

David Alonso, CFMOTO Aspar Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Bu bizim için tüm taraflar açısından son derece önemli bir konu."

"Pazar günü bu kadar iyi seviyede çok sayıda yarışın olduğu bir etkinlik inşa etmek için, Moto2 ve Moto3'te gerçekten gördüğünüz şey, sürücülerin hafta sonu ne olduğu konusunda önemli bir ilgiye sahip olmaları, taraftarların onları tanıması. Bence Pedro Acosta'nın Moto3 ve Moto2'den bir fenomen olduğu ve insanların ondan imza istediği başka hiçbir destek şampiyonası yok."

"Onlar şampiyonanın ayrılmaz bir parçası." dedi.

Liberty Media, MotoGP'nin sportif tarafında herhangi bir değişiklik yapmayı planlamadığını açıklamıştı.

Bu haftanın başlarında MotoGP'nin yönetim organı FIM, Liberty'nin seriyi devralmasına açık destek verdi.