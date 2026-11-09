MotoGP Katar GP

Ezpeleta: "Katar GP tartışmaları MotoGP'yi hedef haline getirdi"

MotoGP Spor Direktör Yardımcısı Carlos Ezpeleta, Katar Grand Prix'sinin düzenlenmesi sürecinde yapılan hatalardan ders çıkarılması gerektiğini düşünüyor.

Germán Garcia Casanova Zeynep Taş

Yayın tarihi: 9 Kas 2026 16:30

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Carlos Ezpeleta MotoGP

MotoGP yılın başından bu yana, Katar Grand Prix'sini takvimde tutma konusundaki ısrarı nedeniyle yoğun eleştirilere maruz kaldı. Nisan ayında yapılması planlanan ancak savaş nedeniyle ertelenen yarışın tarihi yaklaştıkça gerilim de arttı.

Katar'a gitme konusunda isteksiz olan sürücülerin çoğunluğu, takımlar ve organizasyon arasındaki anlaşmazlık Malezya'da en üst seviyeye ulaştı. Yamaha'nın çalışanlarına Katar'a seyahat etmesine izin vermeme kararı da halihazırda gergin olan atmosferi daha da kötüleştirdi.

Ancak geçtiğimiz hafta sonu yarış, tamamen olağan koşullar altında gerçekleştirildi.

Carlos Ezpeleta, önceki haftalarda dile getirdiği görüşünü yineleyerek, Katar hükümetinin verdiği taahhütler doğrultusunda yarış düzenlemenin güvenli olduğunu söyledi.

Ezpeleta, "Elbette Grand Prix'yi düzenleyebilmek ve buraya gelebilmek için en üst düzeyde güvencelere sahiptik. Aksi takdirde burada olmazdık."

"Yerel yönetimden, organizatörden ve diğer ilgili taraflardan etkinliğin güvenli şekilde düzenlenebileceğine dair tüm güvenceleri aldık. Bir şeylerin ters gitmesi ihtimaline karşı acil durum planları da hazırlanmıştı."

"Diğer spor dalları da bu bölgede bulunmasına rağmen biz onlardan daha fazla hedef haline geldik. Bunun nedeni ise etrafımızda kopan gürültüydü. Gelecekte bunu kontrol altına almamız gerekiyor, muhtemelen takımlarla ve sürücülerle daha iyi iletişim kurmalıyız."

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

Doha'da neredeyse bir hafta geçiren ve günlük hayatını normal şekilde sürdüren Ezpeleta, en büyük eleştirinin sosyal medyadan geldiğini belirtti.

"Bugünkü Katar ile bir ya da iki yıl önceki Katar arasında neyin farklı olduğunu anlamak mümkün değil."

“Elbette pistteki tüm güvenlik protokolleri, kısmen etraftaki tartışmalar nedeniyle artırıldı. Takımların ve bizim taleplerimiz de bunda etkili oldu. Ancak bunun dışında önceki yıllara kıyasla herhangi bir fark yoktu. Hatta bazı bölgelerde daha fazla insan vardı, yani tamamen normal bir hafta sonuydu."

Ezpeleta, yaşanan fikir ayrılığının şampiyona ile sürücüler arasındaki ilişkiyi değiştirmeyeceğini de belirtti.

"Sürücüler her zaman MotoGP'nin başrolünde oldu ve olmaya da devam edecek.”

"Kendi içimizde her şeyi değerlendiriyoruz. Yönetim, takımlar ve sürücüler olarak kendimizi geliştirmemiz gereken noktalar olduğunun da farkındayız. Katar GP sürecinde çıkan tartışmalar yüzünden gereksiz yere hedef haline getirildiğimiz çok açık. Bu durumun bir daha tekrarlamayacağından emin olmalıyız."

Ezpeleta, etkinliğe katılmama kararı alan Yamaha'nın ne tür yaptırımlarla karşılaşabileceği sorusuna ise, "Bu, kamuoyu önünde tartışamayacağımız bir durum."

"Yamaha ile görüşeceğiz ve buradan herhangi bir karar çıkarsa bunu duyuracağız. Ancak onlarla ilişkimiz ticari nitelikte. Her zaman söylediğimiz gibi sportif konulara dahil olmak istemiyoruz ve bu alanda herhangi bir müdahalemiz de bulunmuyor. Bu, FIM'in sorumluluğunda olan bir konu." şeklinde yanıt verdi.

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

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- Motorsport.com Ekibi

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