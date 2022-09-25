Espargaro'nun yaşadığı soruna motor haritasının yakıt koruma modunda kalması sebep olmuş!

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Cumartesi günü yağmur altında geçen sıralama turlarında ana rakipleri Fabio Quartararo ve Francesco Bagnaia'yı mağlup eden Espargaro, en ciddi galibiyet adaylarından birisiydi.

Ancak İspanyol sürücü henüz yarış başlamadan kabusu yaşadı ve motosiklet panelindeki bir arıza kodu nedeniyle formasyon turunun ardından pite gelerek motosiklet değiştirdi -bu da kendisinin doğal olarak grubun en arkasına düşmesine sebep oldu.

Bir süre sonra ön grupla aynı tempoyu yakalamayı başaran Espargaro'nun yeterli turu yoktu, dolayısıyla yarışı ancak 16. tamamlayabilen Aprilia sürücüsü, şampiyona lideri Quartararo'nun 8. olabildiği günde ciddi fırsat tepti.

Yarışın ardından konuşan Espargaro, soruna çok basit bir şeyin yol açtığını açıkladı: motor haritasının yanlış moda ayarlanması!

Espargaro, "Motor haritasını 'yakıt koruma' modunda unuttuk, dolayısıyla motosiklet 5000 devirden fazlasını çevirmiyor ve 100 km/s'den hızlı gitmiyordu.

"Formasyon turunda her şeyi denedim ama işe yaramadı. Pitte ikinci motosiklete geçtim ama o motosikletin arka lastiği yumuşaktı ve bu şekilde lastikle istediğim tempoyu yakalayamadım."

"Başından beri motosikletin sadece ön tarafı zorladığını biliyordum, dolayısıyla sadece pistte kalmaya çalıştım -ancak çok gergindim ve çok fazla hata yapıyordum.

"Yine de belki kırmızı bayrak çıkar diye pistte kalmaya karar verdim ancak böyle bir senaryo gerçekleşmedi."

Sorun yaşamadıkları takdirde kaçıncı olabilecekleri sorulan Espargaro, bu konuda oldukça net bir cevap verdi.

Espargaro, "Bugün kazanabilirdik, %100."

"Açıkçası bu hafta sonu, hava koşulları nedeniyle ikinci motosikleti hiç kullanmadığım ilk hafta sonu oldu.

"Yumuşak lastikten nefret ediyorum, son üç yarışta hiç kullanmadım -bu lastik sıralamalarda bile acı çekmeme sebep oluyor."

"Yarış boyunca tempom 1.46 seviyesindeydi. Diğer motosikletimdeki orta lastikle en azından Jack [Miller] seviyesini yakalayabilir, 1.45.5 civarında gidebilirdim. Yaşananlar utanç verici."

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Son olarak Espargaro, arka arkaya üç yarışlık bir maratonda olmalarının tüm bu yaşananlara yol açtığını düşünmüyor.

Espargaro, "[Yorgun olmamızın sorun yarattığını] sanmıyorum."

"Ben yorgunum, herkes yorgun, ancak bu bizim işimiz. Bu her yerde olabilecek bir hata."

"Evet, bu büyük, çok büyük bir hata ve böyle bir şey kabul edilemez. Ama biz de insanız. Biz bir takımız ve şampiyon olmaya çalışacağız." dedi.