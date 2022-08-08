Espargaro’nun topuğunda kırık tespit edildi

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İspanyol sürücü, geçtiğimiz hafta sonu Britanya Grand Prix’sinin 4. antrenman seansında Farm virajında arkadan kayma yaşayarak korkutucu bir kaza yapmış ve pistten sedye ile çıkarılmıştı.

Pistteki tıbbi merkeze götürülen Espargaro’nun yürümesine Aprilia ekibinin çalışanları yardımcı oldu, ancak sonrasında sıralama turlarına katılmasına izin verildi.

Sıralama turlarında büyük bir çabayla altıncı sırada yer alan tecrübeli sürücü, Pazar günkü 20 turluk yarışa da çıkabildi ve şampiyonadaki rakibi Fabio Quartararo’nun hemen arkasında dokuzuncu sırada yer aldı.

Dexeus Hastanesi, bugün yapılan kontrollerde Espargaro’nun sağ topuğunda kırık olduğunu belirledi. Bu kırık, ameliyat gerektirmeyecek. Ancak Espargaro’nun, iki hafta sonra gerçekleştirilecek olan Avusturya Grand Prix’sine hazır olabilmesi için bu hafta dinlenmesi gerekecek.

Aprilia’dan yapılan açıklamada, “Bugün Barcelona’daki Dexeus Hastanesi’nde yapılan tıbbi kontrollerin ardından, Aleix Espargaro’nun sağ ayağında topuk kırığı tespit edilmiştir.”

“Silverstone’daki son antrenman seansında korkutucu bir arkadan kaymanın kurbanı olan İspanyol sürücü, sonrasında hem sıralama turlarına hem de yarışa acıya katlanarak katıldı.”

“Sakatlık, cerrahi bir tedavi gerektirmiyor. Aleix’e yedi günlük dinlenme süresi verildi ve kendisinin, bu süre içerisinde sakat ayağını zorlamaması için koltuk değneği kullanması gerekecek.”

“Hedef, bir sonraki yarış hafta sonuna (19-21 Ağustos, Avusturya) en iyi fiziksel durumda ulaşmak.” ifadeleri kullanıldı.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Sakatlık sorununa rağmen Espargaro, Silverstone’daki yarışta Quartararo’ya sadece bir puan kaybetti.

Assen’de Espargaro ile çarpıştığı için Silverstone’da çekmek üzere uzun tur cezası alan Quartararo, yarışın son turunda Espargaro’nun ataklarına maruz kaldı ancak rakibinin önünde kalarak sekizinci oldu.

Sonuç olarak Quartararo, şampiyonadaki rakibi Espargaro’nun 22 puan önünde yer alıyor.