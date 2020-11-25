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MotoGP / Son dakika

Espargaro'nun KTM'den galibiyet almadan ayrılmasıyla ilgili "pişmanlığı yok"

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Espargaro'nun KTM'den galibiyet almadan ayrılmasıyla ilgili "pişmanlığı yok"
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Çeviren: Efe Kahya, Editör

Pol Espargaro, KTM'den herhangi bir MotoGP galibiyeti olmadan ayrılması ile ilgili "pişmanlığı olmadığını" ve son dört senede aldığı başarılardan "çok mutlu" olduğunu söyledi.

Espargaro, KTM'nin MotoGP'deki ilk sezonu olan 2017'de takıma katıldı ve RC16'nın gelişimini üstlenmesinin yanında, 2018'de ıslak Valencia yarışında markanın ilk podyumunu aldı ve 2020'de ise beş kez podyuma çıktı. 

İspanyol sürücü 2020 sezonunu sürücüler sıralamasında yarış galibiyeti almadan dördüncü sırada tamamlarken, KTM ise çaylak Brad Binder ve Miguel Oliveira ile üç galibiyet almayı başardı. Espargaro, 2021'de Honda'ya geçerken takıma karşı herhangi bir üzüntüsü olmadığını söyledi.

KTM'den bir galibiyet almadan ayrılmanın zor olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Espargaro şunları söyledi: "Size yemin ederim ki size yalan söylemiyorum. Bu, benim KTM'de aradığım şey değildi."

"Tabii ki de her zaman kazanmak istedim, piste de her zaman kazanma mentalitesi ile çıkıyorum, ancak bu her zaman olacak bir şey değil."

"Ve günün sonunda (Joan) Mir'in sadece bir galibiyet alarak dünya şampiyonu olduğunu görüyorsunuz. Kazanmak her zaman ihtiyacınız olan şey değil."

"Bana göre bazen bilgi daha önemlidir, gün ve gün aldığın sonuçlar, etrafındaki insanlar, sezon boyunca aldığın sonuçlar daha değerlidir."

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"Beş podyum almak beş günün inanılmaz mutlu geçmesi ve belki de bir galibiyet sadece bir günün mutlu geçmesi demek. İki pole pozisyonu alarak da hiçbir şey kaybetmedim."

"Tabii ki de Çek Cumhuriyeti'nde yapılan yarışı bitirmek isterdim, çünkü bence ben oldukça güçlüydüm ve o yarışı kazanmak için büyük bir şansa sahiptim (Johann Zarco ile yaşanan kazadan önce)."

"Ancak bunun dışında herhangi bir pişmanlığım yok. Her şeyimi ortaya koydum ve eğer galibiyeti alamadıysam, belki de bunu hak etmediğim veya doğru zamanda doğru şeyi yapamadığım için olmuştur."

"Pek çok kez bunu yaşadım, Brno'daki durumda ise bizim isteğimiz dışındaydı, ancak Avusturya'da olan durumlarda ise galibiyet için savaşabilirdik ancak kendi problemlerimiz, kendi hatalarımız buna izin vermedi."

"Bu yüzden pişmanlığım yok. Performansımdan memnunum ve her şeyin sonunda aldığım sonuçtan oldukça mutluyum." 

Pol Espargaro, Red Bull KTM Factory Racing

Pol Espargaro, Red Bull KTM Factory Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Pol Espargaro, Red Bull KTM Factory Racing

Pol Espargaro, Red Bull KTM Factory Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Espargaro, geçtiğimiz Pazar günü Portekiz'de dördüncü olarak sürücüler klasmanında dördüncü oldu ve kendisine göre gelecek sene Honda'ya "bilgi dolu bir kasa" ile gidiyor.

"Beş podyum, iki pole pozisyonu ile (Andrea) Dovizioso'dan daha çok puan kazanarak şampiyonada dördüncü olmak sezonu oldukça güçlü bir şekilde bitirmek anlamına geliyor."

"Diyebileceğim bir şey yok, fabrika olarak başardığımız şeylerden gurur duyuyorum, sürücü olarak başardığım şeylerden gurur duyuyorum ve geleceğe bilgi dolusu bir kasa ile ilerliyorum."

"Onlara sadece teşekkür edebilirim, çünkü beraber inanılmaz bir zaman geçirdik."

 
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Seri MotoGP
Pilotlar Pol Espargaro
Editör Lewis Duncan

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