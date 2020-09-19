Espargaro'nun kazası "kullanamadığı" lastikten kaynaklanmış

Espargaro'nun bu sene ön lastik olarak sert lastiği tercih ettiği bilinen bir şey. Ancak hafta sonu içerisinde sürücülere 5 lastik seti veriliyor. Espargaro'nun bu yüzden orta lastiği kullanması gerekliliği ortaya çıktı.

KTM sürücüsü, 13. viraja gelirken frenleri kilitlediğini, hızının yüksek olması nedeniyle kaza yapmak zorunda kaldığını söyledi.

Espargaro, "Bu hafta sonu için ön tarafta sadece 5 sert lastiğimiz vardı. Ben en güvenli olan sert lastiklerle frenleme yapabiliyorum. Bir tanesini birinci seansın sonunda kullanabildim, çok iyiydi. Ancak sonrasında pazar günü için bir tane yedek ayırmak zorunda kaldık. Bu yüzden bugün öğleden sonra sıcaklıklar yükselirken ön tarafta orta lastiği kullanmak zorunda kaldım. Bu lastiği kullanamıyorum. Ancak yeteri kadar sert lastik olmadığı için kullanmamız gerekiyor."

"Normalde 11, 12 ve 13. virajlarda en hızlılardan birisiydim. Ancak bu lastiklerle çizgiyi tutturamıyordum. Freni çok fazla kilitledim ve düz gitmek zorunda kaldım. Hızım çok yüksek olduğu için kaza yapmam gerekti." dedi.

Espargaro bu kazadan yara almadan kurtuldu ve seansı, zirvede tamamlayan KTM takım arkadaşı Brad Binder'ın 0.071 sn gerisinde 5. sırada tamamladı.

Binder, geçen hafta aynı pistte gerçekleştirilen yarışta Q2'ye kalamamış, yarışı da ancak 12. sırada tamamlayabilmişti.

Binder, "Gerçekten iyi bir ikinci seans oldu. İlk seansta bazı sorunlar yaşadık ancak ikinci seansta iyileşmemiz için ne gerektiği konusunda açık bir fikre sahiptik. İyi gelişme kaydetmeyi başardık ve son piste çıkışımda motosiklet üstünde çok daha rahat hissettim."

"Bu sayede tur zamanımızı geliştirme şansımız vardı. İleri yönde iyi bir adım attığımız için gerçekten mutluyum." dedi.