MotoGP
MotoGP
R
MotoGP
Endülüs GP
24 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Çek GP
02 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Avusturya GP
14 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Styrian GP
21 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
San Marino GP
11 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Emilia-Romagna GP
18 Eyl
FP3:
00 Saat
:
05 Dakika
:
30 Saniye
Tüm programı gör
R
MotoGP
Tayland GP
02 Eki
Canceled
R
MotoGP
Aragon GP
16 Eki
Sıradaki Etkinlik
26 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Teruel GP
23 Eki
Sıradaki Etkinlik
33 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Malezya GP
29 Eki
Canceled
R
MotoGP
Avrupa GP
06 Kas
Sıradaki Etkinlik
47 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Valensiya GP
13 Kas
Sıradaki Etkinlik
54 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Americas GP
13 Kas
Canceled
R
MotoGP
Portekiz GP
Biletler
20 Kas
Sıradaki Etkinlik
61 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Arjantin GP
20 Kas
Canceled
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
MotoGP / Emilia-Romagna GP / Son dakika

Espargaro'nun kazası "kullanamadığı" lastikten kaynaklanmış

paylaşım
yorumlar
Espargaro'nun kazası "kullanamadığı" lastikten kaynaklanmış
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

KTM sürücüsü Pol Espargaro, Emilia Romagna Grand Prix öncesinde gerçekleştirilen 2. antrenman seansında, kullanamadığı orta lastiklerin motosikletine takılmasının sonucunda kaza yaptığını söyledi.

Espargaro'nun bu sene ön lastik olarak sert lastiği tercih ettiği bilinen bir şey. Ancak hafta sonu içerisinde sürücülere 5 lastik seti veriliyor. Espargaro'nun bu yüzden orta lastiği kullanması gerekliliği ortaya çıktı.

KTM sürücüsü, 13. viraja gelirken frenleri kilitlediğini, hızının yüksek olması nedeniyle kaza yapmak zorunda kaldığını söyledi.

Espargaro, "Bu hafta sonu için ön tarafta sadece 5 sert lastiğimiz vardı. Ben en güvenli olan sert lastiklerle frenleme yapabiliyorum. Bir tanesini birinci seansın sonunda kullanabildim, çok iyiydi. Ancak sonrasında pazar günü için bir tane yedek ayırmak zorunda kaldık. Bu yüzden bugün öğleden sonra sıcaklıklar yükselirken ön tarafta orta lastiği kullanmak zorunda kaldım. Bu lastiği kullanamıyorum. Ancak yeteri kadar sert lastik olmadığı için kullanmamız gerekiyor."

"Normalde 11, 12 ve 13. virajlarda en hızlılardan birisiydim. Ancak bu lastiklerle çizgiyi tutturamıyordum. Freni çok fazla kilitledim ve düz gitmek zorunda kaldım. Hızım çok yüksek olduğu için kaza yapmam gerekti." dedi.

 

Espargaro bu kazadan yara almadan kurtuldu ve seansı, zirvede tamamlayan KTM takım arkadaşı Brad Binder'ın 0.071 sn gerisinde 5. sırada tamamladı.

Binder, geçen hafta aynı pistte gerçekleştirilen yarışta Q2'ye kalamamış, yarışı da ancak 12. sırada tamamlayabilmişti.

Binder, "Gerçekten iyi bir ikinci seans oldu. İlk seansta bazı sorunlar yaşadık ancak ikinci seansta iyileşmemiz için ne gerektiği konusunda açık bir fikre sahiptik. İyi gelişme kaydetmeyi başardık ve son piste çıkışımda motosiklet üstünde çok daha rahat hissettim."

"Bu sayede tur zamanımızı geliştirme şansımız vardı. İleri yönde iyi bir adım attığımız için gerçekten mutluyum." dedi.

Marquez: "Zinde olmayan sürücüler, Honda'da gezgin gibi olur"

Önceki haber

Marquez: "Zinde olmayan sürücüler, Honda'da gezgin gibi olur"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Emilia-Romagna GP
Pilotlar Pol Espargaro
Editör Lewis Duncan

Çok Okunanlar Bugün

McLaren fabrikasının satışı, F1 takımı için ne manaya geliyor?
Formula 1 Formula 1 / Analiz

McLaren fabrikasının satışı, F1 takımı için ne manaya geliyor?

Sir Jim Ratcliffe kim ve Mercedes F1 takımıyla bağlantısı ne?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Sir Jim Ratcliffe kim ve Mercedes F1 takımıyla bağlantısı ne?

Marquez: "Zinde olmayan sürücüler, Honda'da gezgin gibi olur"
MotoGP MotoGP / Son dakika

Marquez: "Zinde olmayan sürücüler, Honda'da gezgin gibi olur"

Porsche Carrera Cup Le Mans: Ayhancan 4. sırada
Porsche Carrera Cup France Porsche Carrera Cup France / Sıralama turları raporu

Porsche Carrera Cup Le Mans: Ayhancan 4. sırada

Sainz, Perez'in ayrılığı yüzünden Racing Point'e kızgın
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Sainz, Perez'in ayrılığı yüzünden Racing Point'e kızgın

2020 Türkiye Rallisi, TRTSpor2'de yayınlanacak
WRC WRC / Son dakika

2020 Türkiye Rallisi, TRTSpor2'de yayınlanacak

Ferrari, Rusya’ya küçük güncellemeler getirmeyi planlıyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, Rusya’ya küçük güncellemeler getirmeyi planlıyor

Marmaris, 2020 Türkiye Rallisi'ne hazır
WRC WRC / Son dakika

Marmaris, 2020 Türkiye Rallisi'ne hazır

Son Haberler

Espargaro'nun kazası "kullanamadığı" lastikten kaynaklanmış
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Espargaro'nun kazası "kullanamadığı" lastikten kaynaklanmış

Marquez: "Zinde olmayan sürücüler, Honda'da gezgin gibi olur"
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Marquez: "Zinde olmayan sürücüler, Honda'da gezgin gibi olur"

Vinales, yol tutuşu sorunları için çözüm bulamadı
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Vinales, yol tutuşu sorunları için çözüm bulamadı

Honda sürücüsü Bradl, ikinci Misano yarışından çekildi
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Honda sürücüsü Bradl, ikinci Misano yarışından çekildi

Çok Okunanlar

1
Formula 1

McLaren fabrikasının satışı, F1 takımı için ne manaya geliyor?

2
Formula 1

Sir Jim Ratcliffe kim ve Mercedes F1 takımıyla bağlantısı ne?

3
MotoGP

Marquez: "Zinde olmayan sürücüler, Honda'da gezgin gibi olur"

1s
4
Porsche Carrera Cup France

Porsche Carrera Cup Le Mans: Ayhancan 4. sırada

5
Formula 1

Sainz, Perez'in ayrılığı yüzünden Racing Point'e kızgın

Son Haberler

Espargaro'nun kazası "kullanamadığı" lastikten kaynaklanmış
MOTOGP

Espargaro'nun kazası "kullanamadığı" lastikten kaynaklanmış

Marquez: "Zinde olmayan sürücüler, Honda'da gezgin gibi olur"
MOTOGP

Marquez: "Zinde olmayan sürücüler, Honda'da gezgin gibi olur"

Vinales, yol tutuşu sorunları için çözüm bulamadı
MOTOGP

Vinales, yol tutuşu sorunları için çözüm bulamadı

Honda sürücüsü Bradl, ikinci Misano yarışından çekildi
MOTOGP

Honda sürücüsü Bradl, ikinci Misano yarışından çekildi

Misano MotoGP: İkinci antrenman seansının lideri Binder
MOTOGP

Misano MotoGP: İkinci antrenman seansının lideri Binder

Son Videolar

MotoGP San Marino grid pozisyonları 00:38
MotoGP

MotoGP San Marino grid pozisyonları

1989 MotoGP Amerika GP - Laguna Seca 01:02:09
MotoGP

1989 MotoGP Amerika GP - Laguna Seca

Pramac Ducati 2020 renk düzeni tanıtımı 01:43
MotoGP

Pramac Ducati 2020 renk düzeni tanıtımı

Aprilia 2020 renk düzeni tanıtımı 00:36
MotoGP

Aprilia 2020 renk düzeni tanıtımı

Suzuki 2020 renk düzeni tanıtımı 01:27
MotoGP

Suzuki 2020 renk düzeni tanıtımı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.