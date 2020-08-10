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MotoGP / Çek GP / Son dakika

Espargaro: "Zarco ilk virajdaki kazadan kaçınmak istemedi"

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Espargaro: "Zarco ilk virajdaki kazadan kaçınmak istemedi"
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör
10 Ağu 2020 07:14

Pol Espargaro, Johann Zarco'nun MotoGP Çek Grand Prix'sindeki kazayı önleyebileceğini ancak Fransız sürücünün bunu istemediğini söyledi.

KTM sürücüsü, Brno'da şanssız bir hafta sonu geçirdi ve sarı bayrak ihlali nedeniyle zaman turunun silindiği cumartesi gününün ardından, pazar günü de Johann Zarco ile temas yaşayarak yarış dışı kaldı.

İspanyol sürücü, Zarco ile olan temasının Fransız sürücüye yardım ettiğini ve kendisine verilen uzun tur cezasının "şaka gibi" olduğunu söyledi.

Espargaro, "Kaza gördüğünüz gibi oldu. Sadece birinci virajda eğilmiştim, temastan kaçınabilirdi ancak bunu yapmak istemedi. Sadece gazı açtı ve beni çizgiden uzaklaştırdı."

"Onun için kazan-kazan durumu vardı. Beni yarış dışı bıraktı ve sadece uzun tur cezası aldı, ki bu pistte bu bir şaka gibi. Sonrasında da podyumu aldı."

"Yani bir hayal edin, beni pistten çıkardı ve önündeki tek kişi bendim, eğer orada olsaydım podyumda olmayacaktı. Ama şimdi bunun hakkında çok fazla konuşmak istemiyorum çünkü şimdi çok kızgınım." dedi.

Zarco, uzun tur cezasını 21 turluk yarışın 14. turunda çekti ve Fabio Quartararo'nun hemen önünde geri dönmesine rağmen üçüncülüğünü korumayı başardı.

Avintia sürücüsü, cezasının adil olduğuna inanıyor ve Espargaro'nun, dışarıya açıldıktan sonra kendisini görmemesine şaşırıyor.

Zarco, "Pol ile olan cezama bakarsak, sahip olduğumuz kurallara rağmen adil olduğunu düşünüyorum."

"Genişten döndü ve içeri girmeye çalıştım çünkü boşluk vardı ve sanırım oldukça iyi şekilde oraya girdim, beni göreceğini düşündüm. Ama temas ettiğimizde beni görmemiş gibi görünüyordu."

"Ama yarışta bir şeyler denemelisiniz ve her zaman geçiş yapmak için büyük bir avantajınız olmuyor."

"Her zaman çok güçlü fren yapıyor ve viraja sert şekilde giriyor. Bu yüzden frenlemede onu geçmek kolay değil. Ama aynı zamanda o virajı genişten dönmesinin nedeni de bu." dedi.

Ducati, hakemlerin Zarco'ya uzun tur cezası verme kararından ötürü sinirlilerdi.

Ducati'nin patronu Paolo Ciabatti, "Bize göre tamamen yanlış bir karardı, çünkü Pol Espargaro bir hata yaptı."

"Sürücülere start/finiş çizgisini geçtikten sonra ilk viraja gelmeden pit tabelası gösterildi ve bu yüzden Zarco'nun 0.1 saniye geride olduğunu biliyordu. Sonunda bir hata yaptı, virajı genişten döndü ve Zarco içeri girdi, normal çizgideydi."

"Bir sürücü genişten dönerse ve normal çizgiye geri dönmek zorundaysa, o zaman pistte yalnız olup olmadığına bakmalı ve Espargaro bunun farkındaydı çünkü pit tabelasında bunu kesinlikle gördü."

"Yani Zarco'nun hatası diyemez. Çünkü kendi yarış çizgisindeydi, iç taraftaydı ve çok fazla eğildiği için fren yapamıyordu."

Johann Zarco, Avintia Racing

Johann Zarco, Avintia Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Çek GP
Pilotlar Johann Zarco , Pol Espargaro
Takımlar Avintia Racing , Red Bull KTM Factory Racing
Editör Lewis Duncan

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