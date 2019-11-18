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MotoGP / Valencia GP / Son dakika

Espargaro: Zarco, Honda'yı hak etmiyor

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Espargaro: Zarco, Honda'yı hak etmiyor
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
18 Kas 2019 06:00

Aleix Espargaro, adı Repsol Honda ile anılan Johann Zarco'nun o koltuğu hak etmediğini, onun yerine Alex Marquez'in abisinin yanında yarıştığını görmeyi tercih edeceğini söyledi.

Jorge Lorenzo'nun emeklilik kararıyla gelecek sene için Repsol Honda'da bir boşalmış oldu. O sele için Cal Crutchlow ve Zarco'nun isimleri anılıyordu ancak son olarak, takımın yıldızı Marc Marquez'in kardeşi Moto2 şampiyonu Alex'in de adı çok güçlü bir şekilde gelecek sene için anılıyor.

Hatta bu hamlenin artık kesin olduğu, Honda'nın Valencia yarışından sonra uygun bir zamanda duyuruyu yapması bekleniyor.

Aprilia sürücüsü Espargaro da konu hakkında yorum yaptı ve bu sene KTM'ye karşı profesyonel bir şekilde davranmamakla suçladığı Zarco'dansa Alex'in o motosiklette olması gerektiğini söyledi.

Zarco, KTM takımına iki seneliğine katılmıştı ancak motosiklete uyamamasının ardından sene sonunda ayrılma kararı aldı. Bunun üzerine KTM, çok geçmeden sezon ortasında Zarco'yu takımdan gönderdi.

Espargaro, "Birçok kişi Zarco'nun o motosikleti hak ettiğini söylüyor ancak bana göre bu doğru değil."

"Bana göre Zarco o koltuğu hak ediyorsa, kardeşim Pol ya da ben 10 kat daha fazla hak ediyoruz. Moto2 şampiyonu Alex oraya giderse daha çok mutlu olurum. Bence o, daha çok hak ediyor."

"Bana göre Zarco bir şeyi hak etmiyor. Bu sene gösterdiği yaklaşım, bana göre hiç profesyonelce değildi."

"Aprilia'daki insanlar geçen sene ve bu sene kaç defa ağladığımı biliyorlar ancak bizim işimiz ve hayatımız bu. Arkamızda çalışan çok fazla insan ve aileleri var. Herkes çok sıkı çalışıyor ve çok fazla insan bu projelere çok fazla para yatırıyor."

"Pes edip, 'Bu motosiklet berbat, ben evime gidiyorum' diyen kişi, bana göre en iyi motosikleti ve takımı hak etmiyor. Bu benim görüşüm." dedi.

Espargaro, Marquez kardeşleri aynı takımda yarıştırmanın sonucunun iyi olabileceğini ancak aynısının kendisi ve kardeşi Pol için geçerli olmadığını söyledi.

Espargaro, "Marquez kardeşler arasındaki durum, bizimkinden tamamen farklı. Onların içerisinde birisi, çok fazla şampiyonluk kazanan, tarihin en iyi sürücülerinden biri. Honda onun evi."

"Kardeşi ise daha genç ve hiç MotoGP'de yarışmadı. Pol ve ben ise aynı seviyedeyiz, benzer seviyede olan iki farklı üreticideyiz. Böyle olması daha iyi."

"Sonunda Honda Alex'i tercih ederse, bu en iyi karar olur. Ben olsam o şekilde yapardım çünkü Alex Moto2 dünya şampiyonu. Marc da bundan dolayı mutlu olacaktır." dedi.

Yardımcı editör: Lewis Duncan

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Valencia GP
Pilotlar Aleix Espargaro , Alex Marquez , Johann Zarco
Takımlar Aprilia Racing Team Gresini
Editör David Gruz

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