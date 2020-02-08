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MotoGP / Sepang Şubat Testi / Son dakika

Espargaro: "Yeni Aprilia inanılmaz"

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Espargaro: "Yeni Aprilia inanılmaz"
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
8 Şub 2020 09:05

Aleix Espargaro, 2020 Aprilia RS-GP MotoGP motosikletinin ileri yönde bir adım olduğunu ve kendisine, 2014'te podyuma çıktığı Forward Yamaha motosikletini hatırlattığını söyledi.

Aprilia, 2020 MotoGP sezonu için tamamen yenilenmiş bir motosiklet hazırladı. Hem shakedown testinde hem de Sepang'daki testlerde motosikleti test eden isim Espargaro oldu.

Espargaro, ilk günü liderin 0.4 sn gerisinde 7. sırada tamamladı. Espargaro, yeni motosikletin eskisine kıyasla çok daha iyi olduğunu ancak yine de hızlanmada yavaş kaldıklarını söyledi.

Motorsport.com'a konuşan Espargaro, "Kesinlikle çok daha iyi. Şu anda kıyaslama yapmak çok zor çünkü her alanda çok yeni bir motosiklet. Diyebileceğim en iyi şey viraj performansı. Ön freni bıraktığımda motosiklet dönmeye devam ediyor."

"Sürücünün pozisyonu çok daha iyi. Yeni motorun sürüş karakteristiği çok daha kolay."

"Hâlâ hızlanma konusunda çok zaman kaybediyoruz ancak genel olarak ilk günden memnun kaldım. Bu motosikletin büyük potansiyeli olduğunu düşünüyorum."

"Ancak virajlar dışında, genel stabilite ve motosikletin akıcılığı inanılmaz."

"Bana biraz 5 sene önce kullandığım Forward Yamaha motosikletini hatırlatıyor. Bu çok iyi çünkü o, sürdüğüm en iyi motosikletlerden birisiydi. Henüz senenin başındayız ancak doğru yolda ilerliyoruz." dedi.

Espargaro, 2014'te Assen'de pole pozisyonunu kazanmış ve Aragon'da podyuma çıkmıştı.

Aleix Espargaro, NGM Forward Racing Yamaha

Aleix Espargaro, NGM Forward Racing Yamaha

Photo by: Bridgestone Corporation

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Sepang Şubat Testi
Alt-etkinlik Cuma
Pilotlar Aleix Espargaro , Pol Espargaro
Takımlar Forward Racing , Red Bull KTM Factory Racing , Aprilia Racing Team Gresini
Editör Lewis Duncan

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