Espargaro: "Yeni Aprilia inanılmaz"

Aprilia, 2020 MotoGP sezonu için tamamen yenilenmiş bir motosiklet hazırladı. Hem shakedown testinde hem de Sepang'daki testlerde motosikleti test eden isim Espargaro oldu.

Espargaro, ilk günü liderin 0.4 sn gerisinde 7. sırada tamamladı. Espargaro, yeni motosikletin eskisine kıyasla çok daha iyi olduğunu ancak yine de hızlanmada yavaş kaldıklarını söyledi.

Motorsport.com'a konuşan Espargaro, "Kesinlikle çok daha iyi. Şu anda kıyaslama yapmak çok zor çünkü her alanda çok yeni bir motosiklet. Diyebileceğim en iyi şey viraj performansı. Ön freni bıraktığımda motosiklet dönmeye devam ediyor."

"Sürücünün pozisyonu çok daha iyi. Yeni motorun sürüş karakteristiği çok daha kolay."

"Hâlâ hızlanma konusunda çok zaman kaybediyoruz ancak genel olarak ilk günden memnun kaldım. Bu motosikletin büyük potansiyeli olduğunu düşünüyorum."

"Ancak virajlar dışında, genel stabilite ve motosikletin akıcılığı inanılmaz."

"Bana biraz 5 sene önce kullandığım Forward Yamaha motosikletini hatırlatıyor. Bu çok iyi çünkü o, sürdüğüm en iyi motosikletlerden birisiydi. Henüz senenin başındayız ancak doğru yolda ilerliyoruz." dedi.

Espargaro, 2014'te Assen'de pole pozisyonunu kazanmış ve Aragon'da podyuma çıkmıştı.