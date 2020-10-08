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MotoGP / Son dakika

Espargaro: "Yasaklı Iannone'yi yeniden görmek Aprilia için güzeldi"

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Espargaro: "Yasaklı Iannone'yi yeniden görmek Aprilia için güzeldi"
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Çeviren: Abdullah Çelik

Aleix Espargaro, doping kullanma gerekçesiyle yasaklı olan Andrea Iannone'yi Emilia-Romagna GP hafta sonunda görmenin takım için iyi olduğunu söyledi.

Iannone, geçen seneki Malezya GP hafta sonunda yapılan testin pozitif çıkmasının ardından 18 aylık men cezası almıştı.

İtalyan sürücü bu karara itiraz etti ve 15 Ekim'de mahkemesi olacak.  Iannone bu cezanın kaldırılması için itiraz etse de, Dünya Anti Doping Ajansı tam tersi cezanın 4 seneye çıkarılabileceği konusunda göz dağı verdi. Iannone, bozulmuş bir yiyecekten ilgili steroidin bulaşmış olabileceğini düşünüyor. Hem Iannone, hem de Aprilia geçmiş vakaların dikkate alınması gerektiğini belirttiler.

Iannone, şubat ayındaki Katar testlerinin ardından ilk defa Misano'da padokta görüntülendi.

Andrea Iannone, Aprilia Racing Team Gresini

Andrea Iannone, Aprilia Racing Team Gresini

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Andrea Iannone, Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Gresini

Andrea Iannone, Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Gresini

Fotoğraf: Aprilia Racing

Espargaro, "Misano'da çok farklı bir Andrea gördüm. Onu yeniden görmek harikaydı. Açıkçası bu sene yarışmıyor, bu açıdan daha sakin, daha açık. Bir seansta bana yardımcı oldu, garajda benim taraftaydı ve mühendislerle konuştu. Aynı zamanda pistte izledi, bu açıdan tuhaf bir durumdu."

"Ancak harikaydı çünkü Andrea'nın son aylardan pek keyif almadığını ve çok zorlandığını biliyorum. Bu açıdan onunla sohbet etmek, onun takıma yakın olduğunu görmek, Aprilia için iyi haberdi. Umarım Ekim ayından sonra iyi haber alırız ve geri döner." dedi.

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Aprilia, bu süreçte her zaman Iannone'nin arkasında durdu ve gelecek sene için karar vermeden önce mahkemenin kararını bekleyeceğini belirtti.

Espargaro, Iannone'nin dönmesi halinde yine çok hızlı olacağını düşünüyor.

Espargaro, "Normalde hayatta birçok kez teste tabii olursunuz ve geçen sene Andrea için çok zordu. Onun neler yaşadığını hayal edemiyorum. Bu yüzden birçok kez arkanızda iyi bir aile olmasının ne kadar önemli olduğundan bahsettim. Hayatınızda böyle zorluklar yaşadığınızda, sizin de bir şekilde değişmeniz normal."

"Andrea dönerse her zaman gibi gibi aşırı hızlı olacak ancak belki biraz daha rahat olabilir. Bakalım bu ay ne olacak. Umarım ondan iyi haberler alırız." dedi.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Pilotlar Aleix Espargaro , Andrea Iannone
Editör Lewis Duncan

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