Espargaro: "Yarışta kaza yapmaya çok yakındım!"

Aprilia sürücüsü, Silverstone pistinin bazı bölümlerinde yağmur yağarken kaygan lastikler üzerinde heyecan verici bir son tur mücadelesinin ardından şampiyona lideri Bagnaia'yı 0.215 saniye farkla geride bıraktı.

Espargaro, son turda Maggotts kompleksinin ilk bölümüne girerken belirleyici hamlesini yaptı ve Bagnaia'yı geçerek sezonun ilk galibiyetini elde etti.

Ancak Espargaro bu hamlenin, turun başlarında Farm virajında RS-GP'sini neredeyse uçuracakken, bir sonraki Village virajında hamlesini yapabileceğini tahmin etmesinin bir sonucu olduğunu söylüyor.

Espargaro, "İkinci ve üçüncü virajlarda çok daha hızlıydım, bu yüzden planım buralarda Pecco'yu geçmekti."

"Ancak ikinci virajda, Pecco'nun dışından geçmeye hazırlanırken, bir highside yaşadım. Kaza yapmaya çok yakındım."

"Sonra durumu kurtarmaya odaklandım. Geçen yılki pistin [Woodcote] son virajında Pecco benden çok daha az çekişe sahipti."

"Bu yüzden orada çok zaman kazandım. Copse'da çekiş gücünü kaybettiğini ve Maggotts'da lastiğin sağ tarafında daha fazla sıcaklıkla daha da az hızlanacağını biliyordum."

"Bu yüzden çok kararlıydım, çok geç fren yaptım." dedi.

Espargaro'nun zaferi, yaz tatilinden önceki Hollanda GP'sinde Brad Binder'e verilen pist limitleri cezasının onu üçüncülüğe yükselttiği sezonun ilk podyumunun ardından geldi.

Sezon öncesi güçlü bir tempo sergileyen ve 2022'deki çıkış yılının ardından daha fazla zafer için mücadele etme beklentisi olan Espargaro, 2023'te şu ana kadar çok hırslı olduğunu kabul ediyor.

"Sezonun başında kendimden ve takımdan beklentiler çok yüksekti."

"Bu yüzden çok fazla hata yaptım; Arjantin'de ve Amerika'da kaza yaptım, çok fazla puan kaybettim."

"İyi bir hızım vardı. Birçok Cuma günü, kuru zeminde birçok seansta Pecco'ya yakındım, liderdim."

"Ama bunun bir önemi yok, Pazar günü hızlı olmak zorundasınız. Bazı sebeplerden dolayı hızlı olsam da iyi sonuçlar elde edemedim."

"Açıkçası hak ettiğimiz puanlara sahip değiliz. Cuma günü burada hızlıydım, ne yazık ki dün ıslak lastikle ıslak bir yarış oldu."

"Ama performansımdan memnundum. Bugün çok kararlıydım, hızım iyiydi ve önümde iyi bir fırsat vardı."

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Espargaro, zaferinin anahtarının Aprilia'nın Silverstone'da tanıttığı yeni aerodinamik karoser olduğunu, bunun dönüşleri kolaylaştırdığını ve virajlardan daha iyi çıkmasına yardımcı olduğunu belirtti.

"Yeni karoserle, motosikletin ön tarafını test etmeye başladığım Cuma gününden itibaren virajları daha iyi alabildiğimi hissettim."

"Böylece kalkışa biraz daha erken hazırlanabildim. Aslında, hızlanmada kalkış yapmak hâlâ geliştirmem gereken noktalardan biri."

"Maverick hızlanma aşamasında her zaman daha iyidir. Bu hafta sonu yeni karoser ile kendimi çok geliştirdim ve bence anahtar buydu."

"Motosikleti çok daha iyi kaldırabildim ve daha hızlı hızlanabildim. Bu çok önemli bir geliştirme oldu."

"Avusturya'da Aprilia test etmek için daha fazla yeni şey getiriyor gibi görünüyor. Motosiklet çok rekabetçi ama yeterince hızlı değil. Umarım bir gün gridde örnek alınan motosiklet olabiliriz." diye açıkladı.