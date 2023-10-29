Espargaro: “Yarış sırasında nefes alamadım”

Yüksek hava sıcaklığı koşullarının Aprilia pilotları için sorun teşkil ettiği biliniyordu. Bu soruna bir çözüm bulmak için takım, geçtiğimiz yarışlarda motosikletin gövdesi üzerinde bir soğutma tüpü test etmişti.

Jorge Martin’in kazandığı Tayland Grand Prix’sinde, Aprilia pilotu Espargaro damalı bayrağı beşinci sırada gördü ancak lastik basıncı kural ihlalinden dolayı ceza aldıktan sonra yarışı sekizinci sırada bitirmiş oldu.

Yarıştan sonra açıklama yapan Espargaro, yarışın son birkaç turunda nefes almakta zorluk çektiğini açıkladı. Yarışı beşinci sırada tamamlayan pilotun takım arkadaşı Maverick Vinales ise bu sebepten dolayı yarıştan çekilmişti.

Yarışta yaşadığı zorluğu anlatan Espargaro, şu açıklamalarda bulundu: “Gerçekten zor bir yarıştı.”

“Hayatımın en zor yarışıydı. Özellikle son üç turda panikledim çünkü son üç turda ciddi anlamda nefes alamadım.”

“Gerçekten endişelendiğimi söyleyebilirim. Hatta yarış sonrası pite girdiğimde öleceğimi sandım. Bu yarış, yarışmaya konsantre olmanın zor olduğu bir yarış oldu.”

“Yarışı beşinci bitirdik. Önümdeki beş pilot tüm sezon boyunca benden daha hızlıydı ve benim motosikletimden daha iyi motosikletleri vardı.”

“Bu yarışı beşinci bitirerek yarışçılığımın kalitesini kanıtlamış oldum.”

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team

2023 Tayland Grand Prix’sini kariyerinin en zor yarışı olarak nitelendiren Espargaro, şöyle devam etti: “Bu motosikletin sıcaklığı direkt olarak ciğerlere vuruyor.”

“Sıcaklıktan dolayı nefes alamayacak durumdaydık. Hatta Vinales bu yüzden yarıştan çekilmek zorunda kaldı.”

“Raul Fernandez de bana nefes alamadığını söyledi. Bu yüzden yarışın sonunda 10 saniye kaybetti.”

Raul Fernandez’in geçen sezon KTM’de böyle bir sorun yaşamadığını belirten Espargaro, açıklamalarını şöyle bitirdi: “Takım bir şeyler deniyor ama şimdiye kadar hiçbir şey işe yaramadı.”

“Motosikleti soğutmak için bir soğutma tüpü denedik ama hiçbir katkı sağlamadı. Motosikletin neden bu kadar sıcak olduğuna anlam veremiyorum.”

“En son ne zaman Aprilia dışında başka bir motosiklete bindiğimde neler yaşadığımı hatırlamıyorum.”

“Ancak özellikle Yamaha’dan gelen Maverick ve KTM’den gelen Raul ile konuştum ve geçen sezon bu sıcaklık sorununu yaşamadıklarını söylediler.”

“Bu sıcaklık problemini dört sezondur hep aynı pistlerde yaşıyoruz. Ancak bu yarışta gerçekten dayanılamaz biçimdeydi.”