Espargaro: "Yarış direktörünün hatası, sıralama turlarını mahvetti"

Espargaro, Cuma günü gerçekleştirilen antrenman seanslarınd yavaş kalmalarına şaşırmıştı. Ancak İspanyol sürücü, cumartesi gününe daha iyi başladı ve 3. antrenman seansını ilk sırada tamamladı.

Küçük bir kazaya rağmen dördüncü antrenman seansında da temposunu korumayı başaran Espargaro'yu iyi bir sıralama seansı bekliyor gibi duruyordu.

Ancak İspanyol sürücü, sıralama seansının son dakikalarında ilk olarak Francesco Bagnaia'nın 2. virajdaki kazasından dolayı çıkan sarı bayraklara takıldı.

Espargaro, son turunda da ana düzlükte çıkan sarı bayraklardan dolayı turunu tamamlayamadı. İki turunda da sarı bayraklara takılan Espargaro, seansı 12. sırada noktalayabildi.

İspanyol pilot, pole pozisyonu kutlayan Jorge Martin'in pistten çıkması nedeniyle ana düzlükte yanlış bir şekilde sarı bayraklar çıkaran yarış direktörleri nedeniyle son turunu tamamlayamadığını dile getirdi.

Konu hakkında konuşan Espargaro, "Sıralama turlarında çok şanssızım. Pecco, önümde kaza yaptı ve sonrasında da son turumda yarış direktörü büyük bir hata yaptı. Ana düzlükteki [LED] panellere sarı bayraklar koydular ama ortada bir kaza yoktu."

"Sadece Martin pole pozisyonunu kutlamak için pistten çıkmıştı. Kimse çakıl havuzunda değilken, sarı bayrak çıkaramazsınız."

"Yarış direktörlerine gittim çünkü çok sinirliydim ve onlar sadece 'Üzgünüz, bu bir hataydı.' dediler."

"Bunlar yaşanabilir ama bu, benim sıralama turlarımı mahvetti çünkü zaman turu kaydedemedim. Yarın 12. sıradan başlamak biraz zor olacak."

"Güçlü bir tempoya sahibiz. Bence podyum için savaşmaya hazırdım ama 12. sıradan başlayacağımızdan bu biraz daha zor olacak." ifadelerini kullandı.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Gresini Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Espargaro, normalde hafta sonu boyunca motosikletinde çok fazla değişikliğe gidilmediğini ancak zorlu geçen cuma gününün ardından bu hafta sonu değişiklikler yapıldığını söyledi.

"Normalde motosikleti bir günden diğerine çok değiştirmeyiz ama bu hafta sonu değiştirdik. Motosikleti kısalttık ve süspansiyonu da fazlasıyla değiştirdik. Ön fren diskinde değişikliğe gittik, ön taraftaki sıcaklığı arttırabilmek için tamamen farklı şeyler yaptık."

"Yani fazlasıyla şey değiştirdik ve bunlar işe yaradı. Değişikliklerin hemen ardından cumartesi sabahı orta lastikle daha hızlıydım ve sonrasında yumuşak lastikle de iyi bir tur kaydettim. Memnun kaldım."

"Dördüncü antrenmanda küçük bir kaza yaptım ama sonrasında ikinci motosikleti aldım ve neredeyse 20 tur kadar kullanılmış lastiklerle 1:31'lerde kalmayı başardım ki bu çok iyiydi."