Espargaro: "Yarın kazanmak istiyorum"

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Geçtiğimiz hafta podyuma dönen ve yeniden şampiyonluk mücadelesine ortak olan Espargaro, Japonya GP'si sıralama turlarında dört şampiyonluk adayı arasında en iyi dereceyi yapan isimdi.

Aprilia sürücüsü, Marquez'in sadece 0.557 saniye gerisinde altıncı oldu ve Quartararo'nun 9, Bagnaia'nın 12. olduğu günü nispeten avantajlı kapattı.

Sahip olduğu avantaja rağmen Espargaro, takımın kuru zeminde gerçekleştirilen ilk seansta rekabetçi olmak için ne kadar çok çalıştığı düşünüldüğünde, yarışın nasıl geçeceğini bilmenin zor olduğunu kabul ediyor.

Yarıştan ne beklemesi gerektiği sorulan Espargaro "Bunu söylemek zor."

"Samimi olarak ne bekleyeceğimi bilmiyorum. Cuma günü motosiklet rekabetçi olmaktan çok uzaktı."

"2019 ile kıyasla bambaşka bir Aprilia ile karşı karşıyayız. Beş virajda vitesleri değiştirdim, 20 km/s daha hızlanabilmek için vites kutusunu değiştirdik, motosiklet dengesini ve elektroniği değiştirdik."

"Cuma günü bu şekilde bile çok hızlıydık, bu yüzden iyi bir yarış geçirebileceğimizi düşünüyorum. Biraz saksıyı çalıştırmamız gerekiyor ama yarın kazanmak istiyorum."

"İyi bir fırsatım olduğunu düşünüyorum. Hızlıyım, motosiklet oldukça iyi çalışıyor, grid de biraz garip. Ama tabii ki bunların (geride kalan rakipler) farkında olmanız ve durumu analiz etmeniz gerekiyor." dedi.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images