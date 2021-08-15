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MotoGP / Avusturya GP Haberler

Espargaro: “Vinales, Aprilia’ya gelirse takımda problem yaşamaz”

Ekleyen:
Çeviren:
Selin Elif Köse

Aleix Espargaro, Maverick Vinales’in 2022’de Aprilia’ya geçmesi durumunda İtalyan ekipte”problem yaşamayacağını” söyledi.

Espargaro: “Vinales, Aprilia’ya gelirse takımda problem yaşamaz”

Vinales, Steiermark Grand Prix’sinde kasıtlı olarak güç ünitesini patlatmaya çalışmakla suçlandıktan sonra Yamaha tarafından Avusturya Grand Prix’sinden çekildi.

Yine de Vinales, cuma günü piste gelmesine rağmen Japon marka için bir daha yarışmayacak gibi gözüküyor. Vinales, zaten planlanandan 1 sene önce yani bu sezonun sonunda takımdan ayrılacaktı.

Perşembe günkü basın duyurusunun ardından, ne Vinales ne de Yamaha bir açıklama yaptı ama sürücünün yapmakla suçlandığı eylemler, MotoGP’deki geleceğinin sorgulanmasına yol açtı.

Vinales’in 2022’de Aprilia’ya katılması bekleniyordu ve Espargaro, olanlara rağmen “Maverick, geçen hafta Aprilia’da yarışmaya yakınsa, bu hafta da yakın” ifadelerini kullandı.

Eski takım arkadaşı hakkında konuşan Espargaro, “Maverick, Aprilia’ya gelirse burada hiç problem yaşamaz çünkü takımda harika bir atmosfer var ve benimle birlikte hiç olmadığı kadar iyi olur.”

“Uzun yıllardır Aprilia’dayım ve bazı meslektaşlarım benimle aynı materyallere sahip olmadıklarını söyleyerek ayrıldılar.”

“Aprilia’nın da hataları olur ama kesin olan bir şey var ki takım arkadaşlarım her zaman benimle aynı şeylere sahipti.”

“[Lorenzo] Savadori, çaylak olmasına rağmen benimle aynı [materyallere] sahip.”

“Aprilia’nın hızlı bir sürücü aradığını biliyorum. Seçeneklerden biri [Andrea] Dovizioso ve Maverick’in de önümüzdeki sene için bir takımı yok.”

“Maverick geçen hafta Aprilia’ya yakınsa, bu hafta da yakın olduğuna inanıyorum ama şu anda en iyi halinde değil.” dedi.

Andrea Dovizioso, Aprilia

Andrea Dovizioso, Aprilia

Photo by: Aprilia Racing

Aprilia test sürücüsü ve eski Ducati sürücüsü Dovizioso, Vinales’in Yamaha’dan ayrılacağı duyurulmadan önce 2022 için Aprilia ile anılıyordu.

Espargaro, Dovizioso’nun Aprilia’nın özel testlerinde yeterince hızlı olmadığını söylemişti ve cuma günü de İtalyan sürücünün 2022’de gerçekten yeniden yarışmak istiyorsa Aprilia ile “bu fırsata sahip” olduğunu söyledi.

Aprilia sürücüsü, “Dovi’nin test sürüşlerinin sonuçları ortada ve bunu söylemek bana düşmez.”

“Onu takım arkadaşım olarak görmek isterdim.”

“Tekrardan yarışlara dönmek istediğini sürekli söyledi ve söyleyebileceğim tek şey, burada [Aprilia’da] bu şansa sahip.”

“Dovi, bence çok cesaretli ve iyi bir sürücü. Bu yüzden, bu meydan okumayı kabul etmesini beklerim.” ifadelerini kullandı.

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