Espargaro, Valensiya MotoGP yarışından çekildi

Cumartesi sabahı gerçekleştirilen üçüncü antrenman seansında, 13. viraja gelirken motosikletinin üzerinden fırlayan Espargaro, büyük bir kaza yapmıştı.

İspanyol sürücü, olayda sırtından darbe aldı ve çakıl havuzuna doğru birkaç takla attı. Sonrasında sedyeyle tıp merkezine götürülürken, ardından hastaneye nakledildi.

İlk taramalarda önemli bir yaralanma görülmedi ve herhangi bir kırık olmadığı açıklandı. Ancak aldığı darbeler ve ezikler, ciddi şekilde acı çekmesine neden oldu.

Cumartesi günkü seansların geri kalan kısmında yer almak için için uygun olmadığı açıklanan Espargaro, Honda ile alınan ortak karar kapsamında, Valensiya'daki sezon finalinden çekildi. Bunun yerine taraflar, sezon sonu testine odaklanacaklar.

Honda'dan yapılan kısa bir açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Pol Espargaro, bu sabah yapılan durum değerlendirmesinin ardından, takımla birlikte aldığı ortak karar kapsamında, Jerez testine odaklanacak ve Valensiya GP'sine katılmayacak."

Pol Espargaro, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Cumartesi günkü kazası hakkında yorum yapan Espargaro, "Maalesef bugünkü 3. antrenman seansında, 13. virajda çok büyük bir kaza yaptım."

"Darbe çok sert oldu ama neyse ki ciddi bir yaralanmam bulunmuyor ve hastanede yaptırdığım testlerde kırık bir şeye rastlanmadı."

"Şu anda nefes aldığımda kaburgalarım ağrıyor ve en çok acıtan şey bu."

"Gerçekten hayal kırıklığı yaşadım çünkü harika bir hızımız vardı ve kendime gerçekten güveniyordum. Takımım adına üzgünüm." dedi.

Pazar günkü yarışta hem Marc Marquez hem de Espargaro olmayacağı için, 1992 Hollanda yarışından bu yana ilk kez MotoGP gridinde hiçbir Honda fabrika sürücüsü olmayacak.