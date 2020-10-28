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MotoGP / Teruel GP / Son dakika

Espargaro, Teruel GP'deki geçişlerden nefret etmiş

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Espargaro, Teruel GP'deki geçişlerden nefret etmiş
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Çeviren: Abdullah Çelik

Aleix Espargaro, Aprilia'nın hızlanmadaki zayıflığı sonucunda Aragon'da yapmak zorunda kaldığı sınırdaki geçişlerden nefret ettiğini söyledi.

Yarışa 13. sıradan başlayan Aprilia sürücüsü, gridde yükselmeye çalıştı. Bu süreçte Espargaro, Andrea Dovizioso, Iker Lecuona, Cal Crutchlow gibi isimleri geçti ve son olarak Fabio Qaurtararo'yu sekizincilik için zorladı.

Espargaro, Dovizioso'yu 17. turun 1. virajında pist dışına iterek geçti.

Espargaro, ataklarının temiz olduğunu hissettiğini ancak Aprilia'nın hızlanmadaki zayıflığı nedeniyle hep sınırlarda geçiş yaptığını söyledi.

Espargaro, "Dovi'ye yaptığım ataktan nefret ediyorum. Aynı zamanda Lecuona'ya yaptığım atak da sınıra çok yakındı. Crutchlow atağı da."

"Aprilia, diğer motosikletler gibi hızlanmıyor, bu yüzden frenlemede onlara yeteri kadar yaklaşamıyorum."

"Bu yüzden aradaki farkı kapatmam, geçiş yapabilmek için hızlanmada zaman kaybetmemem gerekiyor. Bu yüzden önceki yarışta hiç geçiş yapamadım. Ancak bu pazar daha fazla adandım. Daha iyi bir yarış çıkarmaya odaklandım ve daha iyi hissediyordum."

"Daha fazla risk aldım. Sınırda ancak temiz olduğumu hissediyorum. Ancak tekrarlamam gerekirse, sınırda olma konusunda zorlandım."

"Dovi için çok üzgünüm çünkü onun şampiyonluk için mücadele ettiğini biliyorum. Çok temiz olmaya çalıştım ancak Ducati'ler çok hızlı. Bu yüzden, Aprilia ile daha fazla risk almak zorundaydım." dedi.

 

Espargaro, yarışın bitmesine 3 tur kala motorunun patlamasıyla yarışa veda etti.

Espargaro, "Çok büyük hayal kırıklığı yaşıyorum çünkü 13. sıradan zorlu bir yarış olacağını biliyordum. Ancak yarışa başlarken Massimo Rivola ile konuştum ve ona kaza yapıp yapmamayı önemsemediğimi, risk alacağımı söyledim."

"Geçen hafta sonundan daha iyi hissediyordum. İyi bir start aldım ve ardından Lecuona ile büyük bir mücadeleye giriştim. Ardından Crutchlow'u ve Dovizioso'yu geçtim."

"Ardından Quartararo ve Vinales ile farkı kapatmaya başladım. Yarışın bitmesine 3 tur kala Quartararo'yu yakaladım. Onu geçmeye çalışırken 6. viteste motor patladı."

"Yazık oldu. Çok iyi bir yarış oluyordu. 4. sıradaki Pol'den 3 sn gerideydik."

"Mümkün olan her şeyi yaptım. Çok rekabetçiydim. Geçiş yapabilmek için frenlerle deli gibi oynuyordum çünkü hızlanmada kaybediyordum. Ancak motor patladı. Bu çok sinir bozucu." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Teruel GP
Pilotlar Aleix Espargaro
Takımlar Aprilia Racing Team Gresini
Editör Lewis Duncan

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