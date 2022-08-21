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Espargaro: "Sprint yarışlarına rağmen pist üstünde geçirilen sürenin aynı olacağını düşünmek saçmalık"

Aprilia'dan Aleix Espargaro, 2023'te sprint yarışlarına geçilmesine rağmen pist üstünde geçirilen sürenin artmayacağını iddia etmenin "saçmalık" olacağını düşünüyor.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Espargaro: "Sprint yarışlarına rağmen pist üstünde geçirilen sürenin aynı olacağını düşünmek saçmalık"
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MotoGP, 2023 yılı itibariyle sprint yarışı formatına geçiş yapacak ve buna göre cumartesi günü bağımsız bir yarış düzenlenecek.

Bu yarış, ana yarışın yarısı kadar sürecek ve sürücülere normalin yarısı kadar puan verilecek. Ayrıca bu yarışın pazar günkü ana yarışa herhangi bir etkisi olmayacak.

Bugün açıklamada bulunan IRTA Başkanı Herve Poncharal, sprint yarışına rağmen sürücülerin pistte geçirdiği sürenin değişmeyeceğinin dile getirdi.

Buna göre cuma günü, mevcut formata göre daha uzun süren 1. ve 2. antrenman seansları gerçekleştirilecek.

Cumartesi sabahı 30 dakikalık 3. antrenman seansı yapılacak, ardından Q1 ve Q2 gerçekleşecek. Gün, sprint yarışıyla sona erecek. Pazar günü de ana yarış yapılacak.

Cumartesi günkü sıralama turlarının ardından konuşan Espargaro, yeni formatı pek hoş karşılamadığını söyledi.

Aprilia sürücüsü, "Gerçekten şampiyona yönetiminin bunun şov için, şampiyonanın popülaritesi için en iyi şey olduğunu düşündüğüne inanmak istiyorum."

"Bu fikre katılmıyorum, ki bu benim görüşüm. Bence çözüm bu değil. Bu formatta risk çok yüksek olacak."

"Bence MotoGP için 44 start çok fazla. Pist süresinin aynı kalacağını ve bu yüzden hiçbir şeyin değişmeyeceğini söylüyorlar."

"Ancak bu saçmalık, çünkü puan verdikleri bir yarışla, 4. antrenman seansı aynı şey değil."

"Yine de deneyeceğiz, şampiyonaya ayak uydurmamız gerekiyor. İstediklerine karar veriyorlar ve biz de kabullenmek zorundayız. Belki de iyi bir çözümdür." dedi.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Espargaro, Cumartesi günkü basın toplantısında söylenen bazı şeylerden memnun olmadığını söyleyerek şunları ekledi: "Basın toplantısıyla alakalı hiçbir yorum yapmamayı tercih ederim."

"Basın toplantısında sevmediğim birçok şey vardı, bu yüzden sessiz kalmayı tercih ediyorum."

"Bu hafta sonu yapacak çok işim var, Silverstone'daki kazadan dolayı topuğum hâlâ çok ağrıyor. Bu yüzden sadece rahatlamayı istiyorum."

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