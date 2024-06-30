Espargaro, sprint kazasının ardından Hollanda GP'de yer alamayacak!
Aleix Espargaro, sprint yarışında yaptığı kaza nedeniyle Assen hafta sonunun geri kalanında yer alamayacak.
Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team crash
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Aleix Espargaro, sprint yarışının son turunda yaşadığı yüksek hızlı kaza sonrası Pazar günkü Hollanda Grand Prix'sinde yarışamayacak. Bu durum, Aprilia MotoGP takımı tarafından duyuruldu.
15. virajda motosikletinden düşüp hastaneye kontrole götürülmesinin ardından Espargaro'nun Assen yarışına katılıp katılamayacağı konusunda şüpheler vardı.
İspanyol sürücünün durumu başlangıçta ısınma turlarında değerlendirilecekti, ancak seans resmen başlamadan önce Aprilia, Espargaro'nun Pazar günü herhangi bir aksiyona katılmayacağını açıkladı.
Noale markasından yapılan kısa açıklama şu şekildeydi: Sayın medya mensupları, Aleix Espargaro bugün yarışmayacak, hatta ısınma seansına bile katılmayacak, iyileşme sürecini hızlandırmak için. Teşekkürler."
Espargaro'nun yokluğunda, fabrika Aprilia takımı Maverick Vinales ve joker test sürücüsü Lorenzo Savadori tarafından temsil edilecek, ayrıca Trackhouse uydu takımı Miguel Oliveira ve Raul Fernandez de sahada olacak.
Cumartesi günü hastaneye yapılan ziyarette CT taraması, Espargaro'nun sağ elindeki 5. metakarpal kemikte basit bir kırık olduğunu ortaya çıkardı.
34 yaşındaki sürücü, sprint yarışının son turunda beşinci sıra için mücadele ederken kontrolü kaybettiğinde görünür şekilde sarsılmıştı.
Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team crash
Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images
Bu, hafta sonunun ikinci büyük kazasıydı; daha önce Cuma günü ikinci antrenmanda son virajında sert bir şekilde basma tarafına doğru yere düşmüştü.
Yine de doğrudan Q2'ye geçip sprint ve ana grand prix için takım arkadaşı Maverick Vinales'in iki sıra arkasında, beşinci sıradan başlayacak şekilde sıralama turlarında yer alabildi.
Martin'in Raul Fernandez'i sıralamalarda engellediği için ceza almasıyla, yarışa katılabilseydi dördüncü sıradan başlayacaktı.
Ancak Espargaro şimdi iyileşmeye odaklandığı için, Martin beşinci sıraya geri dönecek ve Team VR46'dan Fabio di Giannantonio ikinci çizgiyi tamamlayacak.
Aprilia, Assen hafta sonunda oldukça sağlam bir performans sergiledi, Vinales sprintte yarışı kazanan
Francesco Bagnaia ve ikinci sıradaki Pramac sürücüsü Jorge Martin'in ardından podyumun son basamağını aldı.
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Rivola: "Martin, Aprilia kararını öfkeyle almadı"
Espargaro, Honda MotoGP takımının test sürücüsü olmaya hazırlanıyor
Aprilia, Espargaro yerine geçecek pilot hakkında ipucu verdi
Son Haberler
Russell, Wolff'un telsiz çağrısıyla "neredeyse kaza yapıyormuş"
WRC Polonya: Rovanpera, son dakika çağrısının ardından çarpıcı bir galibiyete imza attı
Red Bull, Verstappen'i Norris'in pist ihlâli konusunda uyarmadığı için pişman
Stella: "Verstappen-Norris teması 2021'de Verstappen'in cezalandırılmamasından kaynaklandı"
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar