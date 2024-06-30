Espargaro, sprint kazasının ardından Hollanda GP'de yer alamayacak!

Aleix Espargaro, sprint yarışının son turunda yaşadığı yüksek hızlı kaza sonrası Pazar günkü Hollanda Grand Prix'sinde yarışamayacak. Bu durum, Aprilia MotoGP takımı tarafından duyuruldu.

15. virajda motosikletinden düşüp hastaneye kontrole götürülmesinin ardından Espargaro'nun Assen yarışına katılıp katılamayacağı konusunda şüpheler vardı.

İspanyol sürücünün durumu başlangıçta ısınma turlarında değerlendirilecekti, ancak seans resmen başlamadan önce Aprilia, Espargaro'nun Pazar günü herhangi bir aksiyona katılmayacağını açıkladı.

Noale markasından yapılan kısa açıklama şu şekildeydi: Sayın medya mensupları, Aleix Espargaro bugün yarışmayacak, hatta ısınma seansına bile katılmayacak, iyileşme sürecini hızlandırmak için. Teşekkürler."

Espargaro'nun yokluğunda, fabrika Aprilia takımı Maverick Vinales ve joker test sürücüsü Lorenzo Savadori tarafından temsil edilecek, ayrıca Trackhouse uydu takımı Miguel Oliveira ve Raul Fernandez de sahada olacak.

Cumartesi günü hastaneye yapılan ziyarette CT taraması, Espargaro'nun sağ elindeki 5. metakarpal kemikte basit bir kırık olduğunu ortaya çıkardı.

34 yaşındaki sürücü, sprint yarışının son turunda beşinci sıra için mücadele ederken kontrolü kaybettiğinde görünür şekilde sarsılmıştı.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team crash Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Bu, hafta sonunun ikinci büyük kazasıydı; daha önce Cuma günü ikinci antrenmanda son virajında sert bir şekilde basma tarafına doğru yere düşmüştü. Yine de doğrudan Q2'ye geçip sprint ve ana grand prix için takım arkadaşı Maverick Vinales'in iki sıra arkasında, beşinci sıradan başlayacak şekilde sıralama turlarında yer alabildi. Martin'in Raul Fernandez'i sıralamalarda engellediği için ceza almasıyla, yarışa katılabilseydi dördüncü sıradan başlayacaktı. Ancak Espargaro şimdi iyileşmeye odaklandığı için, Martin beşinci sıraya geri dönecek ve Team VR46'dan Fabio di Giannantonio ikinci çizgiyi tamamlayacak. Aprilia, Assen hafta sonunda oldukça sağlam bir performans sergiledi, Vinales sprintte yarışı kazanan Francesco Bagnaia ve ikinci sıradaki Pramac sürücüsü Jorge Martin'in ardından podyumun son basamağını aldı.

Oliveira, 12. sırada puan alamazken, Fernandez 17. oldu ve Savadori sekiz tur kala kaza yaptı.