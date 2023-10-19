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Espargaro: "Sözleşmelere olan saygı artırılmalı"

Aprilia pilotu Aleix Espargaro, MotoGP takımlarının pilot sözleşmelerine duyduğu saygıyı artırmak için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Editör Fırat Kocaman
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Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team

Geçtiğimiz günlerde Marc Marquez’in Honda ile önümüzdeki sezonu kapsayan bir yıllık sözleşmesini karşılıklı olarak fesh edip Ducati’nin uydu takımı Gresini’ye geçtiğinden bu yana, sözleşmeler en çok konuşulan konu oldu.

Aprilia takımı ise son iki hafta boyunca, Marquez’in koltuğuna geçmesi öngörülen Miguel Oliveira da dahil olmak üzere tüm pilotların 2024 için bağlayıcı sözleşmelerinin olduğunun ve bu sözleşmelerin bozulamayacağını vurguladı.

Geçtiğimiz perşembe günü Avusturalya Grand Prix’i öncesinde Espargaro, Honda’dan gelecek bir olası teklifine nasıl baktığı sorulduğunda şöyle cevap verdi: “Yarının ne getireceğini bilemezsiniz.”

“Halihazırda devam eden sözleşmelere saygı duymak istediğini vurgulayan ilk kişi benim ve padokta en çok bu saygıyı artırmamız gerekiyor. Ama ne olacağını bilemeyiz.”

“Her şey çok hızlı değişiyor. Günün sonunda bir bakmışsınız iki tarafın da anlaştığı bir sözleşmede anlaşmışsınız. Bu dünyada her an her şey olabilir.”

“Asıl vurgulamaya çalıştığım şey asla ‘asla’ dememek. Uzun kariyerimde öğrendiğim en önemli şey buydu.”

Motorsport.com’un sözleşmelere saygı duyulması konusundaki devam eden sorularına ise Espargaro, şöyle yanıt verdi: “Sözleşmeleri takımlar fesh eder, pilotlar değil.”

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Marc Marquez, Repsol Honda Team

“Sözleşmenin bir pilot tarafından fesh edildiğini görürseniz, bu her iki tarafın karşılıklı olarak anlaşmaya vardığı anlamına gelir. Marc ve Honda meselesinde olduğu gibi her iki taraf da anlaşırsa benim için problem olmaz.”

“Karşılıklı fesh edilme de bu işin bir parçası. Bazen heyecanınız azalır ve başka deryalara yelken açmak istersiniz.”

“Sözleşmedeki iki tarafın anlaşmaya vardığı bir durumda herhangi bir sorun görmüyorum. Ancak Moto2 ve Moto3 serilerinde pilotun performansı veya sakatlığının iyileşmemesi gibi sebeplerle sözleşmelerin feshedildiğini gördük.” 

“Bu hiç hoş bir durum değil. Çünkü pilotun sabit bir maaşı var, örneğin yarış kazandığında daha fazla para talep etmiyor. Takımların pilotlara olan bu muamelesinin adil olmadığını düşünüyorum.”

Geçtiğimiz dönemlerde Moto2 ve Moto3 serilerindeki pilotların sezon ortasında sözleşmelerinin feshedildiğini görmüştük. Geçen yıl Romano Fenati, Speed Up takımı performanstan memnun kalmadığı için sezon başladıktan yalnızca 6 yarış sonra koltuğunu kaybetmişti. Bu yıl ise Sean Dylan Kelly, kolundaki sakatlığının ardından döndüğü American Racing takımındaki koltuğunu sezon ortasında kaybetti.

Motorsport.com’un bu tartışmaları engelleyebilmek için ne yapılabileceği sorusuna Espargaro, şu yanıtı verdi: “Bence Uluslararası Yarış Takımları Birliği (IRTA) pilotları değil, takımları kolluyor. Bu söylediğim yeterli olur herhalde.”

Motorsport.com’da geçtiğimiz hafta yayınlanan bir haber, MotoGP pilotlarının, Superbike şampiyonu Sylvain Guintoli tarafından yönetilecek ve Formula 1’ deki pilotlar birliğine (GPDA) benzer bir birlik kurma planlarının olduğunu iddia etmişti.

Diğer yandan Formula 1’in FIA tarafından yönetilen ve şu anda MotoGP’de bulunmayan bir sözleşme denetleme konseyi bulunuyor.

İspanyol pilot, Formula 1’dekine benzer bir konseyin yararlı olacağını ancak pilotların sözleşmesinin daha iyi korunması gerektiğini düşündüğü sözlerine şöyle devam etti: “Sadece Formula 1’de değil. Pek çok sporda benzer konseyler var.”

“Elbette pilotların bir birliğe sahip olması iyi olurdu. Ancak böyle bir birlik şart değil. Şampiyonadaki herkesin bu sözleşmelere saygı göstermesi gerekiyor.”

“Eğer ortada bir sözleşme varsa herkesin bu sözleşmeye saygı duyması gerekir. 15 yıllık MotoGP kariyerimde hiçbir takımın ‘pilotumuzun maaşını %25 artırıyoruz, çünkü altı yarış kazandı’ dediğini görmedim.”

 “Örneğin Raul Fernandez’i düşünelim, Moto2’de 10 yarış kazandı ve sezonun ikinci yarısında maaşında artış olmadı. Bizim padokta ihtiyacımız olan şey denge.”

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