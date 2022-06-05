Espargaro son turda yaptığı hatanın sebebini açıkladı

Haberi dinle

Yarışa pole pozisyonundan başlayan ancak liderliği Fabio Quartararo'ya kaptıran Espargaro, son tura girilirken Jorge Martin'in hemen önünde ikinci sıradaydı.

Ancak son tura girdiği esnada yarışın bittiğini düşünen ve yavaşlayarak seyircilere selam vermeye başlayan Espargaro, yarışın devam ettiğini fark edene kadar altıncı sıraya kadar geriledi.

Yarışı beşinci sırada bitiren -ve takımdan özür dileyen- Espargaro, tur sayısını takip etmek için pistteki zaman ekranlarını kullandığını, ancak bu pistteki ekranlarda son turun "1" yerine "0" olarak yer aldığını unutmasının bu hataya yol açtığını söyledi.

Quartararo'nun 22 puan gerisine düşen Espargaro, "Üzgünüm, söyleyebileceğim tek şey bu. MotoGP gibi üst bir kategori için kabul edilemez bir hata."

"Tamamen benim hatam. Garajımız ve pit çizelgem son virajın epey yakınındaydı, bu yüzden turları ve Martin ile farkı aynı anda takip edecek zamanım olmuyordu. Sınırı zorluyordum, bu yüzden pit çizelgesini Martin ile farkı takip etmek için kullanıyordum. Turları takip etmek için ise zaman ekranlarını kullanıyordum. Ekranlarda "L1" yazdığını gördüm."

Barcelona'da son turun "1" değil "0" olarak yer aldığını unutmuşum, dolayısıyla bir tur daha attıktan sonra düzlükte gaza basmayı bıraktım."

"Takım adına çok üzgünüm, bugün Fabio kadar hızlı olmadığımı biliyorum. Ama onu mağlup etmek istiyorsam bu hataları yapmamalıyım, bugün dokuz puan kaybettim. Çok üzgünüm." dedi.

Espargaro, Quartararo'nun yarışın ilk aşamasında hızlı turlar atmasının "zekice" olduğunu da ekledi.

Aprilia sürücüsü, "Dün herkes bana çok fazla lastik kullandığımı, ilk turlarda ve son turla arasında herkes lastiği çok kullandığımı, ilk turlarda lastiklere iyi davranmam gerektiğini söyledi."

"Bunu yaptım ama biraz fazla iyi davranmıştım. Son turlarda Martin'i rahatça geçtim ve halen 1.41.5 gibi bir tempo tutturabilecek seviyedeydim."

"Bence Fabio benden daha hızlı değildi, ama daha akıllıydı, başlangıçta gaza basmayı başardı ama günün sonunda açtığı farkı kapatmak imkansız. Yarışın başlarında, öyle ya da böyle, onunla aynı tempoyu tutturabilirdim."