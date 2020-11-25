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MotoGP / Portekiz GP / Son dakika

Espargaro: "Sıralama turları yüzünden podyumu kaçırdık"

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Espargaro: "Sıralama turları yüzünden podyumu kaçırdık"
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro, podyum savaşı verebileceğini düşündüğü için, Portekiz'deki yarışa 14. sıradan başladığı için kızgın.

Espargaro, geçen Pazar günü Algarve International Circuit'teki yarışı beşinci sırada tamamladı ve hem bu yılki en iyi sonucunu elde etti, hem de sezonu 17. sırada bitirdi.

Aprilia sürücüsünün temposu, Pramac Ducati'den Jack Miller ve Petronas SRT’den Franco Morbidelli ile kıyaslanabilir düzeydeydi. Fakat kötü sıralama turları nedeniyle gerilerden başladı ve bitiş çizgisini geçerken 13 saniye gerideydi.

Espargaro, "Öncelikle yarışımdan memnunum. Ancak sıralama turları konusunda çok kızgınım çünkü savaşmak için yeterli yarış tempomuz vardı."

"Podyuma çıkmak demek kulağa oldukça büyük bir şey gibi geliyor, ancak tüm yarış boyunca ve hatta son iki turda bile rahat şekilde 1:40'ların altında gidebiliyordum."

"Gösterge panelimde en hızlı sektörleri bir araya getirdiğimi görebiliyordum, 1:40, 1:39'lu turlar atabiliyordum. Yarış esnasında pek çok geçiş yaptım ve önümdeki biriyle iki saniyelik fark varsa bunu kapatabildim, sonra onu geçtim ve tekrar aynı şey vardı."

"Bu motosikleti sürmekten çok keyif aldım. Bu yıl Aprilia RS-GP'nin geliştiğini ve kendimi güçlü hissettiğimi söylediğimde, bunun gibi yarışlarla bunu kanıtlamak istedim. Bu yüzden tatmin oldum ama aynı zamanda kızgınım çünkü bütün sezonun böyle geçmesini bekliyordum." dedi.

Espargaro ayrıca Pazar günü tam zamanlı yarış kariyeri sonlandıran Cal Crutchlow'la kask takası yaptı ve Britanyalı sünücüden övgüyle bahsetti.

Espargaro, "Cal Crutchlow ile uzun yıllar yarışmak bir zevkti. Kendimi çok yakın hissettiğim bir sürücü. Yaşam tarzını ve hem pistte hem de pist dışında, yarış hayatına olan yaklaşımını seviyorum. Onunla yarışmak bir zevkti." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Portekiz GP
Pilotlar Aleix Espargaro
Takımlar Aprilia Racing Team Gresini
Editör Lewis Duncan

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