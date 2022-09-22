Espargaro: "Şampiyonluk mücadelesindeki rolüm hakkında artık daha sakinim"

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2012 yılından bu yana seride tam zamanlı olarak yarışan 32 yaşındaki sürücü, bu yıl Arjantin GP'de kariyerinin ilk MotoGP zaferine ulaştı.

Espargaro, Arjantin'deki zaferinin ardından 5 kez daha podyuma çıktı ve Aragon'daki yarışı 3. sırada tamamlamasının ardından şampiyonada şu anda lider Fabio Quartararo'nun 17 puan arkasında, 3. sırada yer alıyor.

Sezonun bitimine 5 yarış kala konuşan Espargaro, sezonun başında istikrarlı bir şekilde podyuma çıktığı dönemde daha endişeli olduğunu çünkü şampiyonluk mücadelesi verebileceğini farkına vardığını söylüyor.

İspanyol sürücü, o noktadan sonra ise "daha sakinleştiğini" ve artık sadece olayın tadını çıkardığını belirtiyor.

"Sezonun ortasında, her yarışta podyuma çıkmaya başladığımda biraz baskı hissetmeye başladım çünkü sezon sonuna kadar şampiyonluk için savaşma şansım olduğunu fark ettim. Şimdi ise biraz daha sakinim. Yarışmadığım zamanlarda bu yıl ailemle daha çok eğleniyorum, yarıştığım zamanlarda da daha çok eğleniyorum, tadını çıkarıyorum."

"Bu yılın her anını hayatım boyunca unutmayacağım. Bu yüzden rahat hissediyorum, benim de şanslarım gelecek. Yani Katar'dan bu yana yaptığımı yapmaya çalışacağım: hata yapmadan, olabildiği kadar tadını çıkaracağım ve rahat olacağım."

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

MotoGP, KOVID-19 pandemisinin başlamasının ardından Japonya'da yarışamamıştı bu hafta 2019'dan sonra ilk kez Motegi'ye geri dönülecek.

Espargaro, mevcut gridde Motegi'de birden çok kez yarışmış 9 sürücüden biri konumunda. Hem Quartararo hem de Bagnaia, bu pistte sadece 2019 yılında yarıştı.

Espargaro, buna rağmen Motegi'de tecrübesinin büyük bir avantaj yaratacağını düşünmüyor çünkü MotoGP, Motegi'de son kez yarışılan 2019'dan bu yana çok değişti.

Motegi'de tecrübe avantajı hakkında konuşan Espargaro, "Bence çok büyük bir avantaj olmayacak. 2019'daki yarışı dün izledim ve Fabio harika bir yarış yaptı. Çaylak senesinde Marc'dan tüm yarış 1 saniye gerideydi. Bunu yapmak zor, Pecco da burada bir kez yarıştı."

"Ayrıca küçük sınıflarda burada hepimiz daha önce yarıştık. Yani pisti biliyoruz.

"Motosikletler 2019'dan bu yana çok değişti, yeni parçalar var, yeni Michelin lastikler var. Yani herkes için oldukça yeni olacak." dedi.