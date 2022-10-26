Espargaro: "Şampiyonluk bizim için çok büyük bir hayaldi"
Aleix Espargaro, şampiyonluk savaşından tamamen düşmesinin ardından büyük hayal kırıklığına uğradığını gizlemiyor.
Sepang'a şampiyona lideri Francesco Bagnaia'nın 27 puan gerisinde gelen Espargaro'nun şampiyonluk savaşında kalabilmesi için rakibine üç puandan fazla kaybetmemesi gerekiyordu.
Ancak hem Aprilia, hem de Espargaro için zor geçen yarışın ardından İspanyol sürücü ancak 11. olabildi, Bagnaia ise kendisinin tam 21.5 saniye önünde galibiyete ulaşan isimdi!
Her ne kadar Morbidelli'nin aldığı bir zaman cezası sayesinde 10. sıraya yükselse de puan farkının yükselmesine engel olamayarak şampiyonluk şansını matematiksel olarak yitiren Espargaro, tarihi bir sezon geçirdikleri için takımla gurur duyuyor.
Yarışın ardından konuşan Espargaro, "Büyük hayal kırıklığına uğradım, çok üzgünüm."
"Aprilia'daki herkesle, kendimle, takım arkadaşımla [Maverick Vinales], Noale'deki herkesle gurur duyuyorum."
"Bu yıl tarihe geçecek inanılmaz bir sezon geçirdik, ancak sezonu bitirme şeklimiz biraz üzücü [sezonun ilk yarısındaki] seviyemizi son dört yarışta koruyabilseydik Valencia'ya şampiyonluk şansıyla gelebilirdik."
"Gerçek şu ki, kaybettik. Görünüşe göre şampiyonluk bizim için çok büyük bir hayaldi. Bu yüzden savaşmayı öğreneceğiz ve gelecekte buna daha hazır olacağız." dedi.
Son dört yarışta sadece 18 puan alabilen Espargaro, tam anlamıyla kabusu yaşadığını düşünmekte.
Sepang'daki mücadeleyi yorumlayan Aprilia sürücüsü, "Bilmiyorum. Çok yavaştık, motosiklet bugün düzlükte çok çok yavaştı."
"Hiç çekiş yoktu, başlangıçtan itibaren sıfır yol tutuşu sıfırdı. İnanın bana, elimden gelen her şeyi denedim, şampiyonluk için her puanın önemli olduğunu bilerek gerçekten çok zorladım.
"Ama çok yavaştım. Son dört yarış tam bir kabustu." dedi.
Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team
Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images
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