Espargaro: "Şampiyonluğu düşünmüyorum, anın tadını çıkarıyorum"

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İspanyol veteran, arka sıralarda geçirdiği uzun senelerin ardından sonunda rekabetçi bir motosikletle yarışma fırsatı buldu ve üçüncü sırada bitirerek sezonun ikinci podyumunu elde ettiği Portekiz GP'sinin ardından şampiyonayı Fabio Quartararo ve Alex Rins'in ardında üçüncü sırada götürüyor.

Espargaro, Arjantin'de kariyerinin ilk galibiyetini elde etti, bu aynı zamanda Aprilia'nın da modern dönemdeki ilk zaferiydi. Bu zaferin dışında da Espargaro, büyük ölçüde geliştirilmiş RS-GP ile istikrarlı bir tempo yakalamayı başardı.

Şu anda bir şampiyonluk adayı olarak karşımıza çıkan Espargaro, kendisinden veya Aprilia'dan bu seviyede bir performans beklemediğini itiraf ediyor.

Şampiyonluk adayı olmayı bekleyip beklemediği sorulduğunda, “Hayır, hiç de beklemiyordum."

"Beşinci yarıştan sonra bir şampiyonluk adayıyız, orası kesin. Geçen yılın şampiyonu Fabio'dan sadece üç puan uzaktayız."

“Bu yıl yukarılarda olmayı bekliyordum ama şu anki kadar da değil."

"Performansımın iyi olduğunu düşünüyorum ama geçen sene de benzer bir performansa sahip olduğumu düşünüyorum."

"Ancak rekabetçi bir motosiklete sahip olmanız gerekiyor ve bu yıl Aprilia, benim sürüş tarzıma uyan, rekabetçi bir motosiklet üretmeyi başardı."

"Bu yıl bu motosikletle güçlü olduğumu kanıtladım. Herhangi bir baskı yok."

"Şampiyonluğu düşünmüyorum, rahatlamış bir şekilde anın tadını çıkarıyorum. Kariyerimde bu noktaya gelmek uzun zaman aldı.” dedi.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Espargaro'nun Portekiz'de elde ettiği podyum, onun Aprilia ile üçüncü podyumuydu.

Bu, Aprilia'nın, imtiyazsız üreticilere kıyasla sınırsız test ve daha fazla motosiklet kullanma hakkı sunan imtiyazları kaybetmekten sadece bir podyum uzakta olduğu anlamına geliyor.

Aprilia, 2022'de, bir motor daha az kullanıyor ve çalışmalarını gelecek yıl tavizlerini kaybedecekmiş gibi yürütüyor.

İmtiyazlardan büyük ölçüde yararlanan Espargaro, hiç sevmediğini ve 2023'te onları kaybetme ihtimalinin onu strese sokmadığını söylüyor.

Espargaro, "Belki Noale'deki bazı mühendisler benden biraz daha endişeli ama ben bu imtiyazlardan hoşlanmıyorum."

“Aptal değilim, elbette bu imtiyazların bize yardımcı olduğunu biliyorum."

"Ama onlardan hiç hoşlanmıyorum, çok iyi bir seviyede sürdüğümü ve Aprilia RS-GP'nin iyi bir seviyede olduğunu kanıtladığımı düşünüyorum."

“Aksi takdirde iyi sonuçlar almamız imkansızdı. Dolayısıyla artık iyi bir temele sahip olduğumuzu düşünüyorum, umarım Jerez'den itibaren imtiyazları kaybederiz."