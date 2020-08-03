Espargaro, şampiyonada beşinci olması karşısında şaşkın

2020 KTM RC16, geçen yılki motosiklete göre ielri yönde bir adımdı ve Espargaro'ya göre motosiklet, Jerez'de düzlükler dışında her yerde Ducati'den daha hızlıydı.

İkinci Jerez yarışı öncesinde sıralama turlarında kaza yapan ve 12. sıradan yarışa başlayan Espargaro, yedinci sırada finiş gördü. Ayrıca bir önceki yarışta da altıncı olmuştu.

Sezon sonunda Honda'ya geçecek İspanyol sürücü şampiyonada LCR Honda'dan Takaaki Nakagami'nin ardında beşinci sırada yer alıyor ve bunun beklenmedik bir şey olduğunu kabul ediyor.

Espargaro, bunun genel anlamda RC16'nın dayanıklılığı sayesinde olduğunu çünkü hem Yamaha hem de Ducati sürücüleri sorun yaşarken kendilerinin düzenli olarak finiş görmeyi başardığını belirtti.

Espargaro, "Birisi bize Jerez öncesinde, buradan şampiyona beşincisi olarak ayrılacağımızı söyleseydi buna asla inanmazdık."

"Bence bu, KTM'in kış boyunca yaptığı -harika- işten kaynaklanıyor. Motosikletin iyi olması gerekiyor ve iyi performans göstermesi gerekiyor. Ama yarışları da bitirmeli."

"Yamaha gibi üreticilerde bunu gördük. Yarışı bitiremediler ve motorda çok fazla zorlandılar. Aprilia ve Ducati için de aynısı geçerli. Ama KTM'de hiç kimse motor sorunu yaşamadı. Bu yüzden sonunda bir takım çalışmasıydı."

"Bu, sadece televizyondan görüldüğü gibi, bir bireysel spor değil. Takım çalışmasına ihtiyaç var ve bu sayede şampiyonada beşinciyiz. Ama elbette sezon öncesinde kolayda ilk altıda ya da yedide olacağımızı düşünmüyorduk." dedi.

KTM sürücüsü, takım için yarışmaya başladığı günden bu yana şimdiye kadar hiçbir şampiyonayı ilk onda bitiremedi.