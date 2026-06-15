Espargaro, sakatlığın ardından KTM ile testlere geri dönüyor

Nisan ayında gerçekleştirdiği kros motosikleti antrenmanında elinden sakatlanan deneyimli MotoGP sürücüsü Pol Espargaro, uzun bir aranın ardından ilk kez resmi olarak piste çıkıyor.

İspanyol pilot, bu hafta Misano'da KTM adına test görevine geri dönecek ve efsane isim Dani Pedrosa ile birlikte pisti paylaşacak. Yaşadığı el sakatlığı nedeniyle Le Mans yarışında Maverick Vinales'in yerine Tech3 koltuğuna geçme şansını kaçıran Espargaro'nun yerine Jonas Folger çağrılmış, Vinales ise Katalonya'da geri dönmüştü.

Pol Espargaro, KTM Fotoğraf: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Espargaro, Misano'da KTM'in Pirelli lastiklerini kullanan yeni 850cc'lik prototip motosikletiyle iki günlük özel bir test gerçekleştirecek. Hafta sonu WSBK yarışlarına ev sahipliği yapan ve tıpkı MotoGP testleri gibi Pirelli lastiklerinin kullanıldığı Misano pistinin, yol tutuşu açısından sürüş için mükemmel durumda olması bekleniyor.

Şu sıralar DAZN kanalında televizyon yorumculuğu görevini de yürüten Espargaro için Misano'daki işler beklendiği gibi giderse, bir sonraki durak önümüzdeki pazartesi günü Brno'da yapılacak yarış sonrası testleri olacak.

Beş MotoGP üreticisinin de katılacağı olacak bu kritik testte üretici başına iki sürücünün piste çıkacağı konuşuluyor. Ancak KTM, mevcut RC16 sürücü kadrosundan kimlerin devam edeceğini henüz resmi olarak açıklamadığı için, bu belirsizlik ortamında Brno'daki test için doğrudan Pol Espargaro'yu görevlendirebilir.

Pol Espargaro, KTM Factory Racing Fotoğraf: Hazrin Yeob Men Shah / Icon Sportswire via Getty Images

Geçtiğimiz sezon sakatlanan Maverick Vinales'in yerine yarışlara katılan Pol Espargaro, çıktığı mücadelelerde dört kez ilk 10 içinde finiş görerek hızını kanıtlamıştı.

Öte yandan Pol'ün abisi ve HRC test sürücüsü olan Aleix Espargaro ise Sepang testlerinde geçirdiği kaza sonrası yaşadığı sırt sakatlığı nedeniyle hâlâ pistlerden uzak kalmaya devam ediyor.