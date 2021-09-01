Espargaro, “MotoGP’deki en iyi 3 sürücüden biri benim” yorumuna açıklık getirdi

İspanyol sürücü, geçen hafta sonu Britanya Grand Prix’sinde Ducati sürücüsü Jack Miller’ı yenerek üçüncü sırayı kazandı. Böylece, MotoGP kariyerinde ikinci kez ve Aprilia ile ilk kez podyuma çıktı.

Bu podyumdan önce Espargaro, Maverick Vinales’in Aprilia’ya katılmasının kendisinin “MotoGP’deki en iyi 3 sürücüden biri” olduğunu kanıtlayacağını söylemişti.

Motorsport.com tarafından bu yorumlarının aldığı tepki düşünüldüğünde Silverstone podyumunun onun için önemli olup olmadığı sorulduğunda Espargaro, aslında neyi kastettiğini açıkladı ve şu anki griddeki en iyi 3 sürücünün seviyesinde sürdüğünü dile getirdi.

Espargaro, “MotoGP’deki en iyi 3 sürücüden biri olduğumu hiç söylemedim.”

“Demiştim ki şu anda çok yüksek bir seviyede sürdüğümü hissediyorum yani mevcut MotoGP gridindeki ilk 3’ün seviyesinde. Gerçekten bunun doğru olduğuna inanıyorum.”

“Fakat bu bir spor ve bunu kanıtlamak için iyi bir motosikletiniz olması gerekiyor.”

“Bugün [pazar] üçüncü sıradan daha iyi bir hıza sahiptik, Fabio [Quartararo]’yu takip edebileceğime inanıyordum ama ısınma turlarındaki ya da cumartesi günkü tempom yoktu çünkü hava çok soğuktu ve orta ön lastiklerle bu tempoya sahip değildim.”

“Fabio’nun yumuşak ön lastiklere geçtiğini gördüğümde çok şüpheliydim çünkü turlarımda frenlemede çok, çok zorlanıyordum.”

“Neticede, güvenli olan seçenek orta lastiklerde kalmaktı.”

“Yine de iyi bir seviyede sürdüğümü kanıtladım. Motosikletim çok gelişiyor ama Aprilia, hâlâ galibiyet kazanabilecek bir motosiklet değil. Bu yüzden, iyi bir formdayım.” dedi.

Ayrıca Espargaro, şu anki şampiyona lideri Quartararo’dan başka kendisinden daha hızlı olan birini görmediğini söyleyerek devam etti.

"Beni mutlu eden şu ki bu podyuma yağmurlu bir yarış ya da biri kaza yaptığı için çıkmamış olmam."

“Bu yıl birçok yarışın kapısını çalıyoruz. Beni mutlu eden şey güçlü olmamız.

"Aslında, Le Mans'ta motorum durduğunda ilk beşteydim. Motorum Avusturya'da durduğunda ise bu, benim için çok zor bir durumdu çünkü çok güçlüydüm ve oradaki podyum için de savaşabileceğime inanıyordum."

“Yani, Silverstone özel bir pist değil. Her yerde rekabetçiyiz."

“Eminim bu motor problemlerini yaşamasaydık, şampiyonada ilk üç için de savaşabilirdik çünkü puanlara bakarsanız o kadar da uzak değiliz."

“Umarım önümüzdeki birkaç yarışta bunu doğrulayabiliriz. Kolay olmayacağını biliyorum, her yarışta otomatik olarak podyum için savaşacak değilim."

“Ancak bence her zamankinden daha yakınız ve daha önce de söylediğim gibi, şu anda MotoGP gridinde herkesten bir adım ötede olan Fabio dışında her sürücünün eşit olduğunu düşünüyorum."

“Fakat şu anda ondan başka kimsenin benden daha hızlı olduğunu görmüyorum. Umarım bir sonraki yarışlarda da podyumda olurum.”