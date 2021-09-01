Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Rins, Silverstone'daki podyumdan sonra kaza yapma korkusunu yenmiş
MotoGP / Britanya GP Haberler

Espargaro, “MotoGP’deki en iyi 3 sürücüden biri benim” yorumuna açıklık getirdi

Ekleyen:
Çeviren:
Selin Elif Köse

Silverstone’da Aprilia ile ilk podyumunu alan Aleix Espargaro, “MotoGP’deki en iyi 3 sürücüden biriyim” yorumuyla aslında ne kastettiğini açıklığa kavuşturdu.

Espargaro, “MotoGP’deki en iyi 3 sürücüden biri benim” yorumuna açıklık getirdi

İspanyol sürücü, geçen hafta sonu Britanya Grand Prix’sinde Ducati sürücüsü Jack Miller’ı yenerek üçüncü sırayı kazandı. Böylece, MotoGP kariyerinde ikinci kez ve Aprilia ile ilk kez podyuma çıktı.

Bu podyumdan önce Espargaro, Maverick Vinales’in Aprilia’ya katılmasının kendisinin “MotoGP’deki en iyi 3 sürücüden biri” olduğunu kanıtlayacağını söylemişti.

Motorsport.com tarafından bu yorumlarının aldığı tepki düşünüldüğünde Silverstone podyumunun onun için önemli olup olmadığı sorulduğunda Espargaro, aslında neyi kastettiğini açıkladı ve şu anki griddeki en iyi 3 sürücünün seviyesinde sürdüğünü dile getirdi.

Espargaro, “MotoGP’deki en iyi 3 sürücüden biri olduğumu hiç söylemedim.”

“Demiştim ki şu anda çok yüksek bir seviyede sürdüğümü hissediyorum yani mevcut MotoGP gridindeki ilk 3’ün seviyesinde. Gerçekten bunun doğru olduğuna inanıyorum.”

“Fakat bu bir spor ve bunu kanıtlamak için iyi bir motosikletiniz olması gerekiyor.”

“Bugün [pazar] üçüncü sıradan daha iyi bir hıza sahiptik, Fabio [Quartararo]’yu takip edebileceğime inanıyordum ama ısınma turlarındaki ya da cumartesi günkü tempom yoktu çünkü hava çok soğuktu ve orta ön lastiklerle bu tempoya sahip değildim.”

“Fabio’nun yumuşak ön lastiklere geçtiğini gördüğümde çok şüpheliydim çünkü turlarımda frenlemede çok, çok zorlanıyordum.”

“Neticede, güvenli olan seçenek orta lastiklerde kalmaktı.”

“Yine de iyi bir seviyede sürdüğümü kanıtladım. Motosikletim çok gelişiyor ama Aprilia, hâlâ galibiyet kazanabilecek bir motosiklet değil. Bu yüzden, iyi bir formdayım.” dedi.

Ayrıca Espargaro, şu anki şampiyona lideri Quartararo’dan başka kendisinden daha hızlı olan birini görmediğini söyleyerek devam etti.

"Beni mutlu eden şu ki bu podyuma yağmurlu bir yarış ya da biri kaza yaptığı için çıkmamış olmam."

“Bu yıl birçok yarışın kapısını çalıyoruz. Beni mutlu eden şey güçlü olmamız.

"Aslında, Le Mans'ta motorum durduğunda ilk beşteydim. Motorum Avusturya'da durduğunda ise bu, benim için çok zor bir durumdu çünkü çok güçlüydüm ve oradaki podyum için de savaşabileceğime inanıyordum."

“Yani, Silverstone özel bir pist değil. Her yerde rekabetçiyiz."

“Eminim bu motor problemlerini yaşamasaydık, şampiyonada ilk üç için de savaşabilirdik çünkü puanlara bakarsanız o kadar da uzak değiliz."

“Umarım önümüzdeki birkaç yarışta bunu doğrulayabiliriz. Kolay olmayacağını biliyorum, her yarışta otomatik olarak podyum için savaşacak değilim."

“Ancak bence her zamankinden daha yakınız ve daha önce de söylediğim gibi, şu anda MotoGP gridinde herkesten bir adım ötede olan Fabio dışında her sürücünün eşit olduğunu düşünüyorum."

“Fakat şu anda ondan başka kimsenin benden daha hızlı olduğunu görmüyorum. Umarım bir sonraki yarışlarda da podyumda olurum.”

paylaşım
yorumlar
Rins, Silverstone'daki podyumdan sonra kaza yapma korkusunu yenmiş

Önceki haber

Rins, Silverstone'daki podyumdan sonra kaza yapma korkusunu yenmiş
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

F1, Belçika GP'deki olayların ardından Ekim ayında kural değişikliklerini konuşacak

10 s
2
Formula 1

Ferrari, Fiorano'da çekim günü düzenledi

10 s
3
Formula 1

Verstappen, Zandvoort'ta tribünlerin "tamamen turuncu" olmasını umuyor

12 s
4
Formula 1

F1, Belçika GP komedisinden sonra kurallarda değişiklik planlıyor

1 g
5
Formula 1

Clear, Schumacher'in Mazepin'den bu kadar hızlı olmasına "şaşırmış"

13 s
Son Haberler
Espargaro, “MotoGP’deki en iyi 3 sürücüden biri benim” yorumuna açıklık getirdi
MOTOGP

Espargaro, “MotoGP’deki en iyi 3 sürücüden biri benim” yorumuna açıklık getirdi

2dk
Rins, Silverstone'daki podyumdan sonra kaza yapma korkusunu yenmiş
MOTOGP

Rins, Silverstone'daki podyumdan sonra kaza yapma korkusunu yenmiş

18 s
Pol Espargaro’nun öngörüsü lastikleri bitmesiyle “sona ermiş”
MOTOGP

Pol Espargaro’nun öngörüsü lastikleri bitmesiyle “sona ermiş”

31 Ağu 2021
Vierge, Petronas SRT'nın Aragon'da yarışma teklifini reddetti
MOTOGP

Vierge, Petronas SRT'nın Aragon'da yarışma teklifini reddetti

30 Ağu 2021
Rossi, Britanya GP'de geriye düşmesi nedeniyle üzgün
MOTOGP

Rossi, Britanya GP'de geriye düşmesi nedeniyle üzgün

30 Ağu 2021
Son Videolar
MotoGP Silverstone: Quartararo kazandı, Espargaro Aprilia'yı podyuma taşıdı 00:39
MotoGP
29 Ağu 2021

MotoGP Silverstone: Quartararo kazandı, Espargaro Aprilia'yı podyuma taşıdı

MotoGP Britanya grid pozisyonları 00:41
MotoGP
28 Ağu 2021

MotoGP Britanya grid pozisyonları

MotoGP: Aprilia, Vinales'i yarıştırmak için acele etmiyor 00:32
MotoGP
28 Ağu 2021

MotoGP: Aprilia, Vinales'i yarıştırmak için acele etmiyor

MotoGP: SRT seriden ayrılıyor, yeni bir takım oluşturulacak! 00:40
MotoGP
27 Ağu 2021

MotoGP: SRT seriden ayrılıyor, yeni bir takım oluşturulacak!

Aprilia sezon bitmeden Vinales'le yarışmak istiyor 00:37
MotoGP
24 Ağu 2021

Aprilia sezon bitmeden Vinales'le yarışmak istiyor

Daha fazlası
Lewis Duncan
Rins, Silverstone'daki podyumdan sonra kaza yapma korkusunu yenmiş Britanya GP
MotoGP

Rins, Silverstone'daki podyumdan sonra kaza yapma korkusunu yenmiş

Pol Espargaro’nun öngörüsü lastikleri bitmesiyle “sona ermiş” Britanya GP
MotoGP

Pol Espargaro’nun öngörüsü lastikleri bitmesiyle “sona ermiş”

Rossi, Britanya GP'de geriye düşmesi nedeniyle üzgün Britanya GP
MotoGP

Rossi, Britanya GP'de geriye düşmesi nedeniyle üzgün

Aleix Espargaro Daha fazlası
Aleix Espargaro
MotoGP Silverstone: Espargaro, Nakagami'nin önünde en hızlısı Britanya GP
MotoGP

MotoGP Silverstone: Espargaro, Nakagami'nin önünde en hızlısı

Marquez: "Espargaro ile olan temas sadece bir yarış olayıydı" Avusturya GP II
MotoGP

Marquez: "Espargaro ile olan temas sadece bir yarış olayıydı"

Aleix Espargaro, Marc Marquez'le yaşadığı kazadan sonra hakemlere ''öfkeli'' Avusturya GP II
MotoGP

Aleix Espargaro, Marc Marquez'le yaşadığı kazadan sonra hakemlere ''öfkeli''

Aprilia Racing Team Gresini Daha fazlası
Aprilia Racing Team Gresini
Yamaha'dan ayrılma kararı sonrası Vinales'in MotoGP kariyeri "durma noktasına" geldi
MotoGP

Yamaha'dan ayrılma kararı sonrası Vinales'in MotoGP kariyeri "durma noktasına" geldi

Ducati, 2022 için VR46 ve Gresini ile anlaşmaya yakın
MotoGP

Ducati, 2022 için VR46 ve Gresini ile anlaşmaya yakın

Le Mans MotoGP'de yarış dışı kalan Espargaro: ''Daha önce hiç böylesine hüsrana uğramamıştım'' Fransa GP
MotoGP

Le Mans MotoGP'de yarış dışı kalan Espargaro: ''Daha önce hiç böylesine hüsrana uğramamıştım''

Çok Okunanlar Bugün

F1, Belçika GP'deki olayların ardından Ekim ayında kural değişikliklerini konuşacak
Formula 1 Formula 1

F1, Belçika GP'deki olayların ardından Ekim ayında kural değişikliklerini konuşacak

Ferrari, Fiorano'da çekim günü düzenledi
Formula 1 Formula 1

Ferrari, Fiorano'da çekim günü düzenledi

Verstappen, Zandvoort'ta tribünlerin "tamamen turuncu" olmasını umuyor
Formula 1 Formula 1

Verstappen, Zandvoort'ta tribünlerin "tamamen turuncu" olmasını umuyor

F1, Belçika GP komedisinden sonra kurallarda değişiklik planlıyor
Formula 1 Formula 1

F1, Belçika GP komedisinden sonra kurallarda değişiklik planlıyor

Clear, Schumacher'in Mazepin'den bu kadar hızlı olmasına "şaşırmış"
Formula 1 Formula 1

Clear, Schumacher'in Mazepin'den bu kadar hızlı olmasına "şaşırmış"

Gasly: "Formula 1, sprey sorununa bir çözüm bulmalı"
Formula 1 Formula 1

Gasly: "Formula 1, sprey sorununa bir çözüm bulmalı"

Alpine, 2022'ye hazırlanırken "stres" yaşıyor
Formula 1 Formula 1

Alpine, 2022'ye hazırlanırken "stres" yaşıyor

Albon ve De Vries, 2022 yılında F1'de mi yarışacak?
Formula 1 Formula 1

Albon ve De Vries, 2022 yılında F1'de mi yarışacak?

Son Haberler

Espargaro, “MotoGP’deki en iyi 3 sürücüden biri benim” yorumuna açıklık getirdi
MotoGP MotoGP

Espargaro, “MotoGP’deki en iyi 3 sürücüden biri benim” yorumuna açıklık getirdi

Rins, Silverstone'daki podyumdan sonra kaza yapma korkusunu yenmiş
MotoGP MotoGP

Rins, Silverstone'daki podyumdan sonra kaza yapma korkusunu yenmiş

Pol Espargaro’nun öngörüsü lastikleri bitmesiyle “sona ermiş”
MotoGP MotoGP

Pol Espargaro’nun öngörüsü lastikleri bitmesiyle “sona ermiş”

Vierge, Petronas SRT'nın Aragon'da yarışma teklifini reddetti
MotoGP MotoGP

Vierge, Petronas SRT'nın Aragon'da yarışma teklifini reddetti

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.