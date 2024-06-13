Espargaro: "MotoGP'de yere basma kuvveti insan vücudu için çok fazla"

Aprilia sürücüsü haziran ayının başında İtalya GP'sinde RS-GP'ler için genel olarak zor geçen yarışı 11. sırada tamamladı ve Maverick Vinales sekizinci oldu.

Espargaro o zaman motosikletindeki ayarın en iyisi olmadığını kabul etse de, MotoGP'de aerodinamiğin etkisinin artık vücut için yönetilebilir olanın ötesine geçtiğini düşünüyor.

İtalya GP'sinden sonra fiziksel olarak nasıl hissettiği sorulduğunda, "Felaket."

"Bir tur daha atsaydım yarıştan çekilmek zorunda kalacaktım. Motosiklet inanılmaz agresifti."

"Hızlanamadım, fren yapamadım. Son 8-10 turda sadece tek parmağımla fren yapıyordum."

"Açıkçası, Mugello sırasında en iyi ayara sahip değildik ama bence genel olarak herkes birbirine yakındı."

"Bu da genel olarak MotoGP sınıfında sahip olduğumuz yere basma kuvvetinin insan vücudu için çok fazla olduğu anlamına geliyor." yanıtını verdi.

Aleix Espargaro, Aprilia Yarış Takımı Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Aerodinamik gelişim, Ducati'nin 2015 sezonuna motosikletinde kanatçıklarla başlamasıyla MotoGP'de önemli bir mücadele alanı haline geldi.

Her ne kadar 2017 için bunu bastırmak için çaba sarf edilmiş olsa da, üreticiler düzenleyici çerçeve dahilinde yeni aerodinamik konseptler geliştirdiler.

2027 yönetmelik revizyonu için, aero geliştirme, yarış gösterisi üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak amacıyla geri çekilecektir.

Aero geliştirme 2015'te henüz başlangıç aşamasındayken, Mugello'daki en hızlı tur 1:46.489 saniye iken, yarış 41:39.173 saniyede tamamlanmıştı.

2024'te ise en hızlı tur 1:44.504s olurken, yarış süresi 40:51.385 saniye oldu.

Bu sadece aerodinamik gelişimden kaynaklanmasa da - motorlardaki iyileştirmeler ve sürüş yüksekliği cihazının ortaya çıkmasının yanı sıra lastik gelişiminin de etkisi var - MotoGP üzerinde ne kadar etkisi olduğu açık.