Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
MotoGP

Espargaro: "MotoGP'de yere basma kuvveti insan vücudu için çok fazla"

Aleix Espargaro, 'felaket' geçen İtalya GP'sinin ardından, MotoGP'de ulaşılan yere basma kuvveti seviyelerinin 'insan vücudu için çok fazla' olduğuna inanıyor.

Lewis Duncan Oriol Puigdemont
Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team

Aprilia sürücüsü haziran ayının başında İtalya GP'sinde RS-GP'ler için genel olarak zor geçen yarışı 11. sırada tamamladı ve Maverick Vinales sekizinci oldu.

Espargaro o zaman motosikletindeki ayarın en iyisi olmadığını kabul etse de, MotoGP'de aerodinamiğin etkisinin artık vücut için yönetilebilir olanın ötesine geçtiğini düşünüyor.

İtalya GP'sinden sonra fiziksel olarak nasıl hissettiği sorulduğunda, "Felaket."

"Bir tur daha atsaydım yarıştan çekilmek zorunda kalacaktım. Motosiklet inanılmaz agresifti."

"Hızlanamadım, fren yapamadım. Son 8-10 turda sadece tek parmağımla fren yapıyordum."

"Açıkçası, Mugello sırasında en iyi ayara sahip değildik ama bence genel olarak herkes birbirine yakındı."

"Bu da genel olarak MotoGP sınıfında sahip olduğumuz yere basma kuvvetinin insan vücudu için çok fazla olduğu anlamına geliyor." yanıtını verdi.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team

Aleix Espargaro, Aprilia Yarış Takımı

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Aerodinamik gelişim, Ducati'nin 2015 sezonuna motosikletinde kanatçıklarla başlamasıyla MotoGP'de önemli bir mücadele alanı haline geldi.

Her ne kadar 2017 için bunu bastırmak için çaba sarf edilmiş olsa da, üreticiler düzenleyici çerçeve dahilinde yeni aerodinamik konseptler geliştirdiler.

2027 yönetmelik revizyonu için, aero geliştirme, yarış gösterisi üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak amacıyla geri çekilecektir.

Aero geliştirme 2015'te henüz başlangıç aşamasındayken, Mugello'daki en hızlı tur 1:46.489 saniye iken, yarış 41:39.173 saniyede tamamlanmıştı.

2024'te ise en hızlı tur 1:44.504s olurken, yarış süresi 40:51.385 saniye oldu.

Bu sadece aerodinamik gelişimden kaynaklanmasa da - motorlardaki iyileştirmeler ve sürüş yüksekliği cihazının ortaya çıkmasının yanı sıra lastik gelişiminin de etkisi var - MotoGP üzerinde ne kadar etkisi olduğu açık.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Vinales 2025 için Bastianini ile birlikte Tech3 KTM'e geçecek

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Lewis Duncan
Daha fazlası
Lewis Duncan
Dall'Igna: "Marquez ve Bagnaia 'Ducati tarihindeki en iyi takımı' oluşturuyor"

Dall'Igna: "Marquez ve Bagnaia 'Ducati tarihindeki en iyi takımı' oluşturuyor"

MotoGP
Dall'Igna: "Marquez ve Bagnaia 'Ducati tarihindeki en iyi takımı' oluşturuyor"
Marquez: "Geçen yıl Gresini ile tek yıllık sözleşme yaptım çünkü kendime güveniyordum"

Marquez: "Geçen yıl Gresini ile tek yıllık sözleşme yaptım çünkü kendime güveniyordum"

MotoGP
İtalya GP
Marquez: "Geçen yıl Gresini ile tek yıllık sözleşme yaptım çünkü kendime güveniyordum"
Mir: "Honda güncellemelerle iki ileri bir geri gidiyor"

Mir: "Honda güncellemelerle iki ileri bir geri gidiyor"

MotoGP
Katalonya GP
Mir: "Honda güncellemelerle iki ileri bir geri gidiyor"

Son Haberler

Espargaro: "MotoGP'de yere basma kuvveti insan vücudu için çok fazla"

Espargaro: "MotoGP'de yere basma kuvveti insan vücudu için çok fazla"

MGP MotoGP
Espargaro: "MotoGP'de yere basma kuvveti insan vücudu için çok fazla"
Sauber, Audi'ye dönüşmeden kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor

Sauber, Audi'ye dönüşmeden kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor

F1 Formula 1
Sauber, Audi'ye dönüşmeden kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor
Vinales 2025 için Bastianini ile birlikte Tech3 KTM'e geçecek

Vinales 2025 için Bastianini ile birlikte Tech3 KTM'e geçecek

MGP MotoGP
Vinales 2025 için Bastianini ile birlikte Tech3 KTM'e geçecek
Bottas: "Roket bilimine değil, sadece daha fazla parçaya ihtiyacımız var"

Bottas: "Roket bilimine değil, sadece daha fazla parçaya ihtiyacımız var"

F1 Formula 1
Kanada GP
Bottas: "Roket bilimine değil, sadece daha fazla parçaya ihtiyacımız var"

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye