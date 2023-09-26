Espargaro: "MotoGP, sıcak koşullardaki yarışları daha iyi yönetmeyi düşünmeli"

MotoGP sürücülerinin fiziksel yetenekleri, serinin Buddh Uluslararası Pisti'ne geçtiğimiz hafta sonu yaptığı ilk ziyarette test edildi; Jorge Martin dehidrasyondan muzdarip olduktan sonra tıbbi müdahaleye ihtiyaç duydu ve diğerleri Delhi'deki yüksek sıcaklıklar ve nem nedeniyle boğazlarında yanma benzeri bir his olduğunu bildirdi.

Yarış, güvenlik gerekçesiyle üç tur kısa kesildi. Sürücüler, bu yarıştaki koşulların Sepang ve Mandalika gibi ekvatora yakın diğer pistlerde karşılaştıklarından bile daha kötü olduğunu öne sürdüler.

Portekiz'deki sezon açılışında yaşadığı kırıklardan henüz tam olarak kurtulamayan Espargaro, yarış sırasında kendini 'güçsüz' hissettiğini ve finişe gelebilmek için hızını düşürmek zorunda kaldığını söyledi.

İspanyol sürücü, Pazar günü Hindistan'daki koşulların 'sınırı aştığını' düşünerek, MotoGP'nin sıcaklık çok yükseldiğinde yarışların uzunluğunu azaltması gerektiği önerisinde bulundu.

Espargaro, "Bu tür koşullarla yüzleşemeyiz, bu oldukça zor."

"Motosikletin üzerine, yakıt deposuna bir sensör koyduk. Düzlüklerde nefes aldığımız yer 65 derece gibiydi ve hava vücudumuza doğru geliyordu. Yani bunun zor olduğunu tahmin edebilirsiniz."

"Ayrıca takvimdeki en uzun yarışlardan biriydi. Örneğin Barselona'da yarış için 38 dakika harcadık ve burada bu mesafeyi tamamlamak için yaklaşık 42,5 dakika harcadık."

"Sıcak koşullar ve yüksek nem oranıyla birlikte bence çok fazlaydı."

"Başka yerlerde bu aşırı koşullarla karşılaşmadık, belki de takvimi değiştirip yıl içinde başka bir zaman diliminde buraya gelmek iyi olabilir."

"Elbette başka yerlerde, örneğin Malezya'da bu koşullarla karşılaşırsak, yarış süresini azaltmaktan memnuniyet duyarız." dedi.

Hindistan şu anda sıcak ve fiziksel olarak en zorlu yarış olarak kabul edilse de, MotoGP sürücüleri başka ülkelerde de yüksek sıcaklıklarla başa çıkmak zorunda.

Pol Espargaro, Tech3 GASGAS Factory Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Espargaro, sürücülerin bu hafta Motegi'de bu konuyu gündeme getirmeyi planladıklarını ve MotoGP'nin gelecekte bu tür durumlarla başa çıkmak için bir planı olması gerektiğini düşündüğünü açıkladı.

Espargaro, "Sürücüler olarak bir sonraki güvenlik komisyonunda biraz konuşacağız."

"Sonuç olarak motosiklet bir makine. Bu yüzden çok ısınıyor ve bu ısı bize de geliyor. Yani sadece ortam sıcaklığı değil, motosikletin sürücüye ilettiği sıcaklık da söz konusu."

"Genç ve sporcu olduğumuz için birçok şeye hazırlıklı olduğumuza inanıyorum ama bu tür bir sıcaklık sınırı biraz aşıyor."

"Belki de bu tür yarışların daha iyi hava koşullarında gerçekleşmesi için takvimi biraz değiştirmek kolay olur."

"Bu harika olurdu ve sonuç olarak bu mümkün. Dolayısıyla bu konuda biraz düşünmemiz gerekiyor." dedi.