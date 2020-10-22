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MotoGP / Son dakika

Espargaro: "MotoGP'de COVID'i durdurmanın mükemmel bir yolu yok"

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Espargaro: "MotoGP'de COVID'i durdurmanın mükemmel bir yolu yok"
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Çeviren: Abdullah Çelik

Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro, MotoGP padoğunda COVID-19'un yayılmasını engellemenin mükemmel bir yolunun olmadığını söyledi.

MotoGP sezonunun başlamasının ardından son bir ayda padokta virüs kapan insan sayısında önemli artış oldu. Birçok takım çalışanının test sonucu pozitif çıktı ve onlara yakın olan diğer çalışanlar önlem olarak izole edildi.

Son olarak geçen hafta, Fransa GP'den sonra evine dönen Valentino Rossi'nin testi pozitif çıktı. Rossi bu yüzden Aragon'daki iki yarışı kaçıracak.

Rossi'den önce Moto2 sürücüsü Jorge Martin'in sonucu pozitif çıkmıştı. Bu isimler dışında Moto3'ten Tony Arbolino, Aragon için uçağa binerken COVIDli olan birisiyle temas ettiği için Aragon'daki ilk yarışı kaçırdı.

Bu olayların ardından, sürücülerin yarışlardan sonra evlerine gitmelerine izin verilip verilmemesi konusu gündeme geldi.

 

Espargaro, "Doğru çözümün ne olduğunu anlamak çok zor. Açıkçası normal bir uçakla seyahat ediyorsanız, yarışlar arasında eve gitmemek daha iyi çünkü hava alanına gittiğinizde, uçakta çok fazla insan oluyor. Küçücük bir alanda bir sürü insan oluyor. Arbolino'da gördüğümüz gibi risk çok yüksek oluyor."

"Arbolino için çok üzüldüm çünkü her şeyi doğru yapsanız dahi her şey kontrolünüz altında değil. Bu tip durumlarda yarışı kaçırabiliyorsunuz."

"Tony'nin içerisinde bulunduğu durum çok kötüydü. Ancak biz Andorra'ya yakın bir yerde yarışıyorduk. 3 saat araba kullanarak evime gidip geri dönebilirdim."

"Risk biraz yüksek olabilir ancak evimde iki çocuğum ve karımla birlikteydim."

"Bu durumu bu şekilde idare etmeye karar verdim. İki yarış arasında burada kalıp COVID'den etkilenen iki insan olduğunu biliyorum. (MotoGP henüz bunu doğrulamadı.)"

"Bu açıdan mükemmel bir çözüm yok. Herkes çok dikkatli olmak, ellerini yıkamak ve maske kullanmak zorunda. Ancak bu hepimizin başına gelebilir." dedi.

Mekanikerlerinin Aragon ile Valencia yarışları arasında evlerine gidecek olmalarından endişe duyup duymadığı sorulduğunda Espargaro, "Şampiyonada son senelerde öğrendiğim şey, hayatta kontrol altında tutamayacağınız şeyler için endişelenmenin pek mantıklı olmadığı."

"Ben elimden gelenin en iyisini yapacağım. Benimle seyahat eden arkadaşlarımı da bu konuda zorlayacağım çünkü onlar bana çok yakınlar. Benim için en önemli insanlar onlar."

"Ancak garajdaki insanları kontrol edemem. Garajda 55 kişiyiz, bu yüzden herkes bu işi ciddiye almalı ve dikkatli olmalı."

"Ancak yine de bu olabilir. Dünya gittikçe kötüye gidiyor. Gittikçe daha fazla virüsü kapıyor." şeklinde cevap verdi.

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Editör Lewis Duncan

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