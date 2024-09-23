Espargaro, MotoGP hakemlerini beceriksizlikle suçladı

Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro, MotoGP hakemlerinin Emilia Romagna Grand Prix'sinde Enea Bastianini'nin Jorge Martin ile çarpışmasına izin vererek sürücülere “tehlikeli” bir mesaj gönderdiğini söyledi.

Fabrika Ducati sürücüsü Bastianini, Misano yarışının son turunda uzun süredir yarışın lideri olan Martin'i daldığı bir geçişle geçmeye çalıştı ve ikili arasında 4. virajda temasa yol açtı.

Pramac'tan Martin pist dışına çıkmak zorunda kalırken, Bastianini kendisi de geniş bir çizgiye çıkmasına rağmen kazadan yara almadan kurtuldu ve 2024'teki ikinci galibiyetini tartışmalı bir şekilde elde etti.

Olay, yarışçılar ve taraftarlar arasında büyük tartışmalara yol açarken, İtalyan sürücünün sınırlarını aşıp aşmadığı ve çatışmanın sert yarış olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği konusunda görüş ayrılıkları yaşandı.

İki kez 500cc şampiyonu Freddie Spencer'ın başkanlık ettiği hakem kurulu, olayı resmi olarak incelemedi ve ve yarışın sonuçları değişmedi.

Ancak MotoGP'nin tecrübeli ismi Espargaro, komiserlerin harekete geçmemesinden rahatsız oldu ve bu çatışmanın ileride yarışçılar için tehlikeli bir emsal teşkil ettiğini belirtti.

Espargaro şunları söyledi: “Hayal kırıklığına uğradım. Hakem heyetinin ne yaptığını anlamıyorum.”

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“Gerçekten söyleyecek sözüm yok çünkü bir sürücü diğerine dokundu ve her iki sürücü de pist dışına çıktı ve soruşturma altına bile alınmadılar. Bu hiç mantıklı değil.”

“Harekete geçilmemesi bir yana, biraz endişeliyim çünkü tüm yarışçılara gönderdikleri mesaj şu: ‘Ne isterseniz yapabilirsiniz, diğer yarışçılara dokunabilirsiniz, pist dışına çıkabilirsiniz.’ ve bu çok tehlikeli bir duyuru.”

“Buna hâlâ inanamıyorum, gerçekten.”

MotoGP padoğunun bir kısmı, aeroya olan yoğun bağımlılığın mevcut grand prix motosikletlerinde geçişi zorlaştırdığını ve sürücülere pistte daha agresif olmaktan başka seçenek bırakmadığını savundu.

Espargaro MotoGP'de diğer motosikletleri geçmenin zorlaştığını kabul etse de bu iki sürücünün birbirleriyle mücadele ederken pist dışına çıkabileceği ve yine de cezadan kaçabileceği anlamına gelmiyor.

Martin'in yakın arkadaşı olan Espargaro, “Bu, bu işi yapan adamların [komiserlerin] beceriksizliğinin bir sonucudur.”

“[Mevcut] motosikletlerle geçiş yapmak zor ama geçmişte de diğer sürücülere dokunabilir ve pist dışına çıkabilirdiniz. Şimdi de yapabiliyorsunuz, 20 yıl önce de yapabiliyordunuz.”

“Geçiş yapmak zor mu? Evet, zor. Ancak başka bir sürücüye dokunursanız ve her ikisi de pist dışına çıkarsa, bu motosikletle ilgili değildir.” dedi

Espargaro'nun MotoGP'deki hakemler konusunda yaşadığı hayal kırıklığını ilk kez dile getirmiyor. Bu yılın başlarında, 35 yaşındaki sürücü hem Bastianini'nin hem de Pramac'tan Franco Morbidelli'nin Le Mans'ta kendisiyle çarpıştıkları için ceza almamalarına “şaşırdığını” söylemişti.