Espargaro: "Marquez'in Almanya galibiyeti 'gözlerimin açılmasını' sağladı"

Marquez geçen pazar günü Sachsenring'de, 2019 Valencia GP'den bu yana ilk galibiyetini alırken, bu, Honda'nın uzun süre sonra ilk galibiyetiydi. Espargaro ise yarışı 14.7 saniye geride 10. bitirdi.

Geçen pazar gününe kadar zorlu bir 2021 sezonu geçiren Honda, podyuma çıkmayı başaramadı ve en iyi sonucu LCR sürücüsü Takaaki Nakakagami'nin Jerez'deki dördüncülüğüydü.

Bu yıl Honda'ya katılan ve hiçbir takım arkadaşına karşı Almanya'daki kadar farka sahip olmadığını söyleyen Espargaro, motosikletin yarışlar kazanabileceğini gösteren Marquez'in tarzını ve ayarlarını kopyalamaya çalışacağını belirtti.

Espargaro, "Dürüst olmak gerekirse, ayarlarda kendi yönümü takip ediyordum çünkü bunun iyi olduğunu hissettim ama yarışa geldiğimde... Açıkçası zaman turu denemesi yaparken çok kötü değildim, hatta hızlıydım ve yarış temposunda da yavaş değildim."

"Ancak bugünkü sonuca baktığımızda Marc motosiklet sayesinde kazanmadı, bu yüzden onun yaptığını yapabilmek için motosikleti tamamen aynı şekilde sürmem gerektiğini anlıyorum."

"Böylelikle onun bunu tam olarak nasıl yaptığını ve bu motosikleti, onun yaptığı gibi nasıl %100 seviyesinde sürebileceğimi anlamış olacağım."

"İlk kez takım arkadaşımın bu kadar gerisinde kadım. Sanırım takım arkadaşımdan hiç 14 saniye geride kalmamıştım ve bu, benim gözlerimi açtı."

Pol Espargaro, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Bu nedenle daha çok çalışmam gerekiyor, yaptığı şeyi kopyalamam lazım çünkü bana ben başaramasam da bana bu motosikletin yarış kazanabileceğini gösterdi."

"Yani bu andan itibaren ona şimdiye kadar olduğumdan daha yakın olmaya çalışacağım."

"Bundan sonra Marc'ın ayarlarını, Marc'ın şasisinde olanları kopyalamaya çalışacağım çünkü o bize kıyasla farklı bir şey kullanıyor. Ben de onun yönlerini kopyalayacağım."

"Şimdiye kadar ritm ve tur zamanlarında çok uzakta değildik ancak bu yarış bir adım attı. Kesinlikle Marc da dahil olmak tüm takım için, bu kadar çok çalışan herkes için çok mutluyum."

"Fakat asıl mesele şu ki Marc kesinlikle bugün motosikletin temposunu gösterdi ve benim de o seviyede olmam gerekiyor."

"Bu yüzden görebildiğim tek yol, ayarlarını, motosikletini ve şasisini mümkün olan en kısa sürede kopyalamak ve ardından onun çizgisinden gitmek."

"O andan itibaren hiçbir mazeretim olmayacak, onun yaptığını yapmalıyım. Aksi takdirde bu motosiklet için çok yavaşım demektir. Hepsi bu kadar." dedi.