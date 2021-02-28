Espargaro: "Marquez olmadan Honda'yı öğrenme baskısı çok yüksek olacak"

Şimdiye kadar MotoGP'de altı kez podyuma çıkmayı başaran Espargaro, 2021 yılında KTM fabrika takımından Honda MotoGP ekibine geçiş yapacak ve yeni RC213V'yi tanımak için Mart ayında sadece beş günlük teste sahip olacak.

Espargaro, motosikletteki ilk deneyimini kazanmak amacıyla Kasım ayında Jerez'de bir sezon sonu testi yapmayı planlıyordu ancak iki günlük bu test, COVID-19 nedeniyle iptal edildi.

Ayrıca virüs nedeniyle üç günlük Sepang sezon öncesi testi de iptal edildi ve böylelikle altı günlük test sayısı beşe indi.

Takımın tecrübeli ve başarılı ismi Marquez, salı günü yaptığı açıklamada üçüncü ameliyatın ardından iyileşme sürecinin devam ettiğini ve Katar testine katılmayacağını açıkladı.

Espargaro, Honda'nın test sürücüsü Stefan Bradl ve LCR sürücüleri Alex Marquez ve Takaaki Nakagami ile birlikte piste çıksa da, motosiklet gelişimindeki en iyi sürücülerden biri olan Marquez'e ihtiyacı olduğunu kabul etti.

Espargaro, "Katar'a biraz daha erken, yani testten üç gün önce varacağım ve orada tüm mühendislerle beraber ayar çalışmaları yapacağım. Pistin her virajına bakacağım ve aklımda bulunan her veriyi analiz etmeye çalışacağım."

“Geçen ay, örneğin Marc'ın sonunda ona çok fazla puan getiren tüm bu kaza kurtarışlarını düşünüyordum, eğer bu kazalarda motosikleti düzeltememiş olsaydı, belki de bu yarışları kazanmazdı."

"Öyleyse, sorum şu: 'Marc bunu nasıl yapıyordu?' Bu geride kalan yıllarda Honda'nın DNA'sının bir parçası gibi görünüyor."

"Bu durumu yönetmeliyim. KTM'de bazen bunu yapıyordum, ancak bunu nasıl yapacağımı daha da öğrenmem gerekiyor ve Marc olmadan üzerimdeki baskı daha da artacak."

“Elbette uydu ekibine sahibiz ve ayrıca hem Alex hem de Taka'da fabrika motosikleti olacak.

“Onlar, sezon öncesi pek çok tur atan ve Katar'daki teste katılacak olan Bradl da dahil olmak üzere çok hızlı sürücüler."

"Bu yüzden ondan çok şey öğreneceğim. Sonra Marc ekibi geldiğinde neler olacak göreceğiz.".

"Umarım mümkün olan en kısa sürede döner, ama kesin olan şey Marc'a ihtiyacımız olduğu çünkü o takımın bir numarası ve o motosikleti en hızlı o sürüyor. Ondan gerçekten bir şeyler öğrenmek istiyorum.

"Ne kadar hızlı geri dönerse, ondan o kadar çok şey öğreneceğim ve o kadar hızlı gelişeceğim."

"Yani gelişim şeklim, dünyanın en iyi sürücülerinden öğrenmek ve o da en iyilerinden biri." dedi.