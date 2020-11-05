Espargaro, Lorenzo'nun Aprilia'ya yardım edebileceğinden emin değil

Üç kez MotoGP dünya şampiyonu Lorenzo, İspanyol AS gazetesine verdiği demeçte, Aprilia test sürücülüğü görevinin 2021 için kendisi adına bir seçenek olduğunu açıklamıştı.

Lorenzo'nun sezon sonunda Yamaha'dan ayrılacağı dedikoduları dolaşırken, yerini Andrea Dovizioso'nun alabileceği söyleniyor.

Yamaha, Avrupa GP için Valentino Rossi'nin yedeği olarak Garrett Gerloff'u belirledi ve bu da Lorenzo'yla ilgili iddiaları güçlendiriyor.

Motorsport.com'a konuşan Espargaro, Lorenzo'nun Aprilia için doğru isim olup olmadığı sorusuna şöyle yanıt verdi: "Lorenzo'nun seviyesi ve yeteneği ortada, son ​​30 yılın en iyi sürücülerinden biri ve gerçekten çok, çok, çok hızlı bir sürücü."

“Ama bağlılığı ve arzusu var mı? Fiziksel olarak hazır mı? Bilmiyorum. Bundan gerçekten emin değilim."

“Bunu bilen tek kişi o. Aprilia hızlı sürücüler bulmak için çok uğraşıyor."

"Pazar o kadar da iyi değil. Ama iyi olan şey, Aprilia yönetiminin ekibi daha güçlü hale getirmemize yardım etmek için çok ama çok çalışıyor olması. Bunu biliyorum."

"Ancak Portimao'da gördüğümüz gibi, Jorge'nin seviyesi gerçekten en iyisi değildi. Ama bize katılmak isteyip istemediğini göreceğiz ve bana yardım edip edemeyeceğini de göreceğiz."

"Her şeye rağmen çok, çok hızlı bir sürücü. Sadece şu anki durumunu bilmiyorum. Bu yüzden değerlendirmek zor." dedi.

Espargaro, Aprilia'yı test eden herhangi bir sürücünün, şu anda yarış kazanan bir pakete sahip olmadıkları için kendini tamamen sürüşe adaması gerektiğine inanıyor.

"Aprilia iyi bir motosiklet. RS-GP20'nin çok geliştiğini hep söyledim."

“Motosiklet üzerinde kendimi iyi hissediyorum. Ama kazanabilen bir motosiklet değil. Bu bir Yamaha değil. Bu yüzden sahip olduğunuz bağlılık, Yamaha ile olandan bile daha yüksek olmalı, gerçekten her turun her virajında sınırları zorlamalısınız, diğerlerinden daha fazla risk almamız gerekiyor."

"Bunu yapmak zorunda olduğumuzu biliyoruz. Bunu her seansta yaptığım için mutluyum. Jorge'nin şimdi bunu yapacak durumda olup olmadığını bilmiyorum."

Dovizioso'nun adı geçtiğimiz aylarda Aprilia ile bağlantılıydı, ancak Motorsport.com bunun İtalyan sürücü için için hiçbir zaman gerçekçi bir seçenek olmadığını öğrendi.