Espargaro: "KTM'nin kaydettiği gelişim, hayal ettiğimden daha büyük"

2018 yılındaki ıslak Valencia final yarışında KTM'nin MotoGP'deki tek podyumunu elde eden isim konumunda yer alan Espargaro, Sepang'daki sezon öncesi testinin her üç gününde de ilk on içerisindeydi ve testleri lider Fabio Quartararo'nun çeyrek saniye gerisinde bitirdi.

Espargaro, bu sezon neyin mümkün olabileceğine dair herhangi bir tahmin yapmak istemiyor olsa da, RC16'nın geçen yıla kıyasla çok daha büyük bir adım olduğunu söyledi.

Espargaro, "Buraya gelmeden önce bana bulunduğumuz yerde olacağımızı söyleseydiniz, pozisyondan bahsetmiyorum çünkü bu umrumda değil, 24 turluk yarış temposundaki tur zamanlarımızdan bahsediyorum, şahsen bu zamanların KTM için mümkün olmadığını söyleyebilirdim."

"Ama aslında çok iyiyiz. Tutarlılık var ve ritim olarak en hızlılardan birisiyiz ya da onların etrafında yer alıyoruz. Bu inanılmaz. Durumun gerçekten çok şaşırtıcı olduğunu hissediyorum." dedi.

Espargaro, 14 turluk yarış temposunun 1:59.4'lerde olduğunu söylerken, tam yarış mesafesinde bu rakamın 1:59.7'lere yükseldiğini söyledi.

İspanyol sürücü, "Bu, hayal ettiğimden ve beklediğimden daha büyük."

“Her zaman bir şeyler bekliyorsun, hayal ediyorsun ve bu gerçek oluyor. Motosiklet gittikçe daha iyi hale geliyor. Burada normalde zorlandığımızı düşünürsek, gerçekten iyiyiz."

"Özellikle Avrupa'da ve normalde hızlı olduğumuz Jerez'e gitmek için sabırsızlanıyorum." dedi.

Oriol Puigdemont