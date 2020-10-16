Espargaro, KTM’in MotoGP başarısının Aprilia’da tekrarlanabileceğini düşünmüş

Pol Espargaro bu sezon KTM fabrika takımıyla, sonuncusu geçtiğimiz hafta sonuın ıslak zeminde geçen Fransa GP’de olmak üzere 3 podyum gördü. Ağabeyi Aleix ise Aprilia RS-GP'siyle yol tutuşta zorlanırken liderin 39 saniye gerisinde 14. sırada yarışı tamamladı. Aleix, kardeşinin KTM’deki başarısı için mutlu olduğunu ama ilerledikçe Aprilia’nın da onları örnek alması gerektiğini söyledi.

Kardeşinin Le Mans podyumu hakkında Aleix, “Tabii ki onun için mutluyum çünkü çok çalışıyor. Pol hayatının %80’ini bu projeye aktaran bir insan. Bu konuda çok benzeriz, eve gittiğimizde bile kendimizi koparamıyoruz. Projelerimize çok bağlıyız.”

“Sezonun başında ne kadar zorlandığını biliyorum. Şimdiyse son 2 yarışta 2 podyum gördü, onun için çok mutluyum. Fakat podyum için onunla savaşmayı çok isterim, çünkü özellikle bu seneki 2 kış testinde onun ve KTM’in yaptıklarını yapabileceğimizi düşündüm. Bu sebeple onları örnek almaya ve kopyalamaya çalışmamız lazım. Ama tabi ki onun için mutluyum.” dedi.

Aprilia yeni motosikletini Şubat ayında Sepang’da düzenlenen testten sadece 2 hafta önce tamamlayabildi, yine de Malezya ve Katar’daki sürüşlerde motor dayanıklılığı sorunları olmasına rağmen çok olumlu sonuçlar aldı.

Fakat o sorunlar sezon süresince devam etti, bu da Aprilia’nın üreticiler birliğinden güç ünitelerini inceleyebilmesi için mühürlerin kaldırılmasını istemesine yol açtı. Aprilia’nın bu sezonki en iyi sonucu ise Espargaro’nun Ağustos ayında Brno’daki yarışta aldığı 10.'luk oldu.