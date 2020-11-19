Espargaro: "KTM'e katılmadan önce 'düzgün bir MotoGP' sürücüsü değildim"

2013 Moto2 dünya şampiyonu 2017’de üst serideki ilk senesi için KTM takımına katılmıştı o zamandan beri 6 podyum ve 2 pole pozisyonu elde eden sürücü aynı zamanda RC16’nın gelişimine de öncülük etti.

Gelecek sezon Espargaro Honda’nın fabrika takımına Marc Marquez’in takım arkadaşı olarak geçerken Brad Binder ve Miguel Oliviera KTM’in fabrika takımına geçiş yapacak.

Motorsport.com’a KTM’le bu hafta sonu düzenlenecek Portekiz GP’sindeki son yarışı öncesi konuşan Espargaro, KTM sayesinde artık daha üst seviyede bir sürücü olduğunu ve Avusturyalı markanın kendisine en üst seviye MotoGP sürücüsü olmayı öğrettiğini söyledi.

KTM’de geçirdiği sezonlar olmasaydı Honda’ya geçişi mümkün olup olmadığı sorulduğunda Espargaro: “%100, KTM de bunun bir parçası.”

“Şu anda pistteki sürüşümün dışında fizyolojik olarak da daha önce olmadığım bir seviyedeyim, olgunlaştım.”

“Artık kaybettiğimde mağlup hissetmiyorum. Nasıl açıklayacağımı bilmiyorum ama KTM’deyken bir çovuk olmaktan çıkıp MotoGP dünyasında bir adam olmuşum gibi hissediyorum.”

“Motosiklet üstünde kullanacağım birçok alet keşfettim, mesela MotoGP’deki ilk motosikletimden direkt HRC’ye geçseydim uyum sağlamam imkansız olurdu çünkü şu anda kullandığım aletleri KTM’de keşfettim ve onlar beni inşa ederken ben de onlarla bu motosikleti inşa ediyordum, o yüzden motosiklete dair önemli olan her parçayı biliyorum, motosiklete nasıl dokunacağımı ve elektroniklerin nasıl ayarlanması gerektiğini...”

“Aslında onlar bana nasıl sürücü olacağımı öğrettiler. Önceden bir sürücü değildim. Motosikletin üstünde bir adamdım ama düzgün bir MotoGP sürücüsü değildim.”

“Nasıl yapacağımı öğrettiler ve bu bilgiler olmasaydı dünyadaki en iyi sürücüyle başa çıkamazdım. Şu anda bir adam gibi hissediyorum. Çok, çok daha farklı.”

Espargaro şu anda şampiyonanın son turu öncesinde 7 sırada duruyor ve sezonu ilk 5’te bitirebilmek için kapatması gereken fark sadece 3 puan.