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MotoGP / Son dakika

Espargaro, KTM’deki başarılarını Honda’da tekrarlayabileceğine "ikna olmuş"

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Espargaro, KTM’deki başarılarını Honda’da tekrarlayabileceğine "ikna olmuş"
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Çeviren: Cem Özel, Editör

Pol Espargaro, KTM’deki podyum başarılarını 2021’de Honda’da da tekrarlayabileceğine “ikna olduğunu” söyledi.

Espargaro, gelecek sene fabrika Honda takımında Marc Marquez’in takım arkadaşı olacak. Bu sene fabrika Honda’da mücadele eden Alex Marquez ise LCR Honda’ya geçecek.

Honda, son yedi sürücüler şampiyonasının altısını Marc Marquez ile kazandı ancak zorlu 2020 senesinde podyuma çıkamadı ve şu anda puan durumundaki en iyi Honda sürücüsü olan Takaaki Nakagami yedinci sırada yer alıyor.

İspanya Grand Prix’sinden beri sakatlık sebebiyle yarışamayan Marquez’in yokluğu, Honda’nın mevcut motosiklet felsefesinin sorgulanmasına sebep oldu. Ancak takım patronu Alberto Puig ve LCR sürücüsü Cal Crutchlow, bunu yeniden değerlendirmeye gerek olmadığını düşünüyor.

KTM ise 2020 sezonunda iki kez kazanırken, Espargaro iki podyum elde etti.

2021’de Honda’ya katılma kararından pişman olup olmadığı birçok kez sorulan Espargaro, KTM’de yaptıklarını Honda’da da yapacağına “ikna olduğunu” belirtti.

 

Espargaro, “Bir karar aldığınızda, normal olarak bunu daha iyi şeyler olması için alıyorsunuz ve bir karar verdiğinizde normal olarak bunu tüm gerçekleri bilerek verirsiniz.”

“Bu yüzden, bir karar vermeniz gereken anda gerçekleri masaya yatırırsınız ve en iyi kararı alırsınız.”

“Bu yüzden artık bir Honda ile daha hızlı olabileceğimi düşünüyorum. Ancak eğer böyle düşünmeseydim, o zaman bir karar verdiğinizde daha kötü olan yere gitme kararını vermeyeceğinizi söylerdim.”

“Şu anda karar alıyorsunuz, her şeyi masaya yatırıyorsunuz ve daha iyi olduğunu düşündüğünüz şeyi seçiyorsunuz.”

“Bu yüzden, kararı verdiğim zamana geri gidip düşünmek ve ‘şu anda şunu yapmalıyım’ veya ‘sanırım yanlış bir karar verdim’ demek sadece zaman kaybetmenize neden oluyor, çünkü ne zaman bir karar alsanız bu karar sizin için en iyisi oluyor.”

“Eğer kötü bir karar alırsanız ve kötü bir durumda olacağınızı bilirseniz veya çok para için bu kararı alırsanız aptalsınızdır.”

“Bu yüzden şu anda KTM’deki sonuçlarımı Honda ile de alabileceğime gerçekten ikna oldum.”

“Eğer alamazsam da acele etmeyeceğim, ancak son dört yılda KTM’de yaptığım gibi savaşacağım.”

“Dört sene önce Katar’da son sırada başladım ve şimdi podyumdayız. Bu yüzden, bunu yapabilirsem, Honda’nın yeniden savaşabilmesini sağlayacağım.” dedi.

Espargaro şu anda sürücüler şampiyonasında 57 puanla 12. sırada yer alıyor.

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Takımlar Red Bull KTM Factory Racing , Repsol Honda Team
Editör Lewis Duncan

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