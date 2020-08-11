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MotoGP / Çek GP / Son dakika

Espargaro: "KTM sürücüleri beni geçtiğinde Moto2 sürücüsü gibi hissettim"

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Espargaro: "KTM sürücüleri beni geçtiğinde Moto2 sürücüsü gibi hissettim"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
11 Ağu 2020 16:06

Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro, KTM sürücülerine karşı mücadele ettiği Brno GP'de, çekişte kendisini bir Moto2 sürücüsü gibi hissettiğini söyledi.

Espargaro, Aprilia RS-GP ile yarışa dördüncü sıradan başladı ve dördüncü virajda şampiyona lideri Fabio Quartararo'nun Petronas Yamaha'sını geçtikten sonra açılış turunda ikinci sıraya kadar çıktı.

Ancak Aprilia sürücüsü önce Quartararo, sonra Binder ve ardından da Pol Espargaro'ya geçilmekten kurtulamadı. Sonrasında gerilemeye devam etti ve 10. oldu.

Jerez'deki her iki yarışta da yarış dışı kalan Espargaro,  büyük oranda yenilenen RS-GP ile ilk kez bir yarış mesafesi tamamladı.

Motorsport.com'a konuşan Espargaro, özellikle çekiş gücünü ve viraj hızını artırmaları gerektiğini belirtti.

"İvme yakalayabilmek adına çekişi biraz artırmamız gerekiyor. Ancak kilit nokta, viraj hızını artırabilmek. Bu bölgede neden zorlandığımızı bilmiyorum. Kışın RS-GP 20'de hemen güçlü bir performans sergiledim, ancak Jerez'de ve burada ön freni bıraktığımda hızı koruyamıyorum ve bu, önemli bir sorun."

"Bunun dışında, bugün KTM'ler hızlanma açısından tamamen farklı bir seviyedelerdi. Birkaç yıl önce Ducati'nin uçtuğu Avusturya'da bile böyle bir şey görmemiştim."

"Miguel Oliveira'nın, Binder'in ve Pol'ün sahip olduğu çekiş seviyesi, beni geçtikleri zaman adeta Moto2 sınıfında yarıştığım hissine kapılmama neden oldu."

Yarışı hakkındaki yorumu sorulduğunda Espargaro, "Genel olarak, ilk iki yarıştaki felaketten sonra yarışı bitirebildiğim için memnunum. Mutlu olabilirim."

"Brno bizim için zor bir pist, son üç yılın en kötü pistlerinden biri, bu nedenle fark açısından  felaket bir hafta sonu değildi. Üçüncü sıradan 6, 7, 8  veya 9 saniye geride kaldık, ki çok uzak değildik."

"Sıralama turlarının ardından beklendiği üzere yarışları onları hiçbir şekilde takip etmedim. Motosiklet beklediğim şekilde dönmüyor, pistin pek çok yerinde kayıp vardı."

"Tabii ki de %1000’inizi verip limitlerde sürdüğünüz bir tur atmakla bir yarış içerisinde tur atmak aynı şey değil." yanıtını verdi.
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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Çek GP
Pilotlar Aleix Espargaro
Takımlar Aprilia Racing Team
Editör Lewis Duncan

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