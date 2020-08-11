Espargaro: "KTM sürücüleri beni geçtiğinde Moto2 sürücüsü gibi hissettim"

Espargaro, Aprilia RS-GP ile yarışa dördüncü sıradan başladı ve dördüncü virajda şampiyona lideri Fabio Quartararo'nun Petronas Yamaha'sını geçtikten sonra açılış turunda ikinci sıraya kadar çıktı.

Ancak Aprilia sürücüsü önce Quartararo, sonra Binder ve ardından da Pol Espargaro'ya geçilmekten kurtulamadı. Sonrasında gerilemeye devam etti ve 10. oldu.

Jerez'deki her iki yarışta da yarış dışı kalan Espargaro, büyük oranda yenilenen RS-GP ile ilk kez bir yarış mesafesi tamamladı.

Motorsport.com'a konuşan Espargaro, özellikle çekiş gücünü ve viraj hızını artırmaları gerektiğini belirtti.

"İvme yakalayabilmek adına çekişi biraz artırmamız gerekiyor. Ancak kilit nokta, viraj hızını artırabilmek. Bu bölgede neden zorlandığımızı bilmiyorum. Kışın RS-GP 20'de hemen güçlü bir performans sergiledim, ancak Jerez'de ve burada ön freni bıraktığımda hızı koruyamıyorum ve bu, önemli bir sorun."

"Bunun dışında, bugün KTM'ler hızlanma açısından tamamen farklı bir seviyedelerdi. Birkaç yıl önce Ducati'nin uçtuğu Avusturya'da bile böyle bir şey görmemiştim."

"Miguel Oliveira'nın, Binder'in ve Pol'ün sahip olduğu çekiş seviyesi, beni geçtikleri zaman adeta Moto2 sınıfında yarıştığım hissine kapılmama neden oldu."

Yarışı hakkındaki yorumu sorulduğunda Espargaro, "Genel olarak, ilk iki yarıştaki felaketten sonra yarışı bitirebildiğim için memnunum. Mutlu olabilirim."

"Brno bizim için zor bir pist, son üç yılın en kötü pistlerinden biri, bu nedenle fark açısından felaket bir hafta sonu değildi. Üçüncü sıradan 6, 7, 8 veya 9 saniye geride kaldık, ki çok uzak değildik."

"Sıralama turlarının ardından beklendiği üzere yarışları onları hiçbir şekilde takip etmedim. Motosiklet beklediğim şekilde dönmüyor, pistin pek çok yerinde kayıp vardı."