Espargaro: "KTM, Aprilia'yı 'daha kötü bir motosikletle' yeniyor"

İspanyol sürücü geçtiğimiz hafta sonu Jerez'de yapılan sprint ve grand prix yarışlarında pole pozisyonunda yer aldı fakat Cumartesi günü yapılan yarışta kaza yaparken, Pazar günü de beşinci oldu.

Kırmızı bayraklar nedeniyle her iki yarışa da iki kez start verildi ve hepsinde de Espargaro pole pozisyonundan iyi şekilde kalkamadı.

Espargaro, Jerez'deki temel probleminin diğer sürücülerin gerisindeyken motosikletinin yol tutmaması olduğunu belirtse de "griddeki en iyi motosikletlerden birine sahip olduğuma" inanıyor.

İspanyol sürücü, "Gerçekten büyük hayal kırıklığına uğradım. Bir kez daha motosikletin bugün çalışmadığını ve iyi olmadığını söyleyebilirim."

"Fakat bu doğru değil. Griddeki en iyi motosikletlerden birine sahibim, motosikletimi seviyorum. Gerçekten harika, onu inanılmaz hızlı sürebilirim."

"Cuma günü yaptığım tur zamanlarına bakarsak en hızlısıydım ancak grubun içerisinde gittiğim zaman kendi yarış çizgimde gidemiyorum, istediğim gibi yarışamıyorum."

"[Öndeki sürücüye] her yaklaştığımda ön tarafı kaybediyorum, motosiklet dönmüyor, ön lastik tam bir felaket."

"Aerodinaminin ön lastik üzerindeki sıcaklığı ve basıncı etkileyip etkilemediğini anlamamız gerekiyor."

"Önümde biri kaza yaptığında ve soğuk hava gelmeye başladığında (önü boşaldığında) yarıştaki en hızlı turumu attım. Fakat mesele bu değil; mesele yarışmak, geçiş yapmak ve motosikletim bunu yapmama izin vermiyor."

"KTM'i tebrik etmek istiyorum, yaptıkları iş inanılmaz. Sürücüler, Jack, Brad ve tüm ekip, yaptıkları şey çılgınca."

"Fakat benim motosikletim onlarınkinden daha iyi. İşte bu yüzden daha da sinirliyim çünkü daha kötü bir motosikletle bunları başardılar."

"Motosikletleri yarışta gerçekten daha agresif olmalarını sağlıyor ve yaptıkları iş çılgınca. Lastiklerin konseptini, 2023'ün yarış tarzını anlıyorlar ve bizden daha iyiler."

"Her şey bir kez daha tüm bunları anlamakla ilgili. Motosikletim tek başımayken gerçekten çok iyi ama mesele bu değil." dedi.

Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing leads at the start Photo by: Dorna



Espargaro, kötü başlangıçları olmasaydı İspanya GP'sinde zafere ulaşabileceğine inanıyor.

RS-GP'nin startlarıyla ilgili İspanyol sürücü, "Bu büyük, çok büyük bir sorun."

"Pole pozisyonu alabileceğim en iyi pozisyon. Bu şekilde dört start yaptım ve hepsinde dört sıra kaybettim."

"İki ayağım yerdeyken başlamaya çalıştım, tek ayağım yerdeyken başlamaya çalıştım, ikinci vitesle kalkmaya çalıştım fakat durum daha da kötüydü çünkü motosiklet tekledi."

"Sistemi geliştirmemiz gerekiyor. Yazık çünkü eminim bugün pozisyon kaybetmeseydim ve ilk turlarda birinci ya da ikinci gitseydim, zafer ya da ikincilik için mücadele edebilirdim."

"Fakat beni geçtikleri anda benim için her şey bitti."